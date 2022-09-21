Кутепов: «Планирую играть по максимуму еще 5+ лет. Попрошу рецепт долголетия у Лебеденко»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, сколько лет планирует еще играть в футбол.

«Хочется играть как можно дольше, но мне всe-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по максимуму ― минимум пять лет. У Игоря Лебеденко попрошу рецепт долголетия. У меня ещe есть цели в футболе, в том числе со сборной», – сказал игрок.