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    Кутепов: «Планирую играть по максимуму еще 5+ лет. Попрошу рецепт долголетия у Лебеденко»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, сколько лет планирует еще играть в футбол.

    «Хочется играть как можно дольше, но мне всe-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по максимуму ― минимум пять лет. У Игоря Лебеденко попрошу рецепт долголетия. У меня ещe есть цели в футболе, в том числе со сборной», – сказал игрок.

    • Защитник пришел в «Торпедо» летом как свободный агент.
    • Кутепов – участник ЧМ-2018.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «Чемпионат»

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