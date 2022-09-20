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    «Вы ожидали чего-то другого?» Карпин отреагировал на отстранение России от Евро-2024

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на отстранение национальной команды от Евро-2024.

    «Отстранение? Это ничего не поменяло. Мы должны быть готовы, чтобы вернуться. У меня было звонков 50. Зашел в интернет и увидел. Ничего нового.

    А вы ожидали чего-то другого? Надеялись, может быть. Но не ожидали. Ничего не поменялось. Решение марта продолжается. Это не стало большой неожиданностью. С игроками по этому поводу не общались. У нас была теория и тренировка», – сказал Карпин.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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