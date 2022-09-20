В Минцифры рассказали, сколько человек оформили Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.
В ведомстве сообщили, что так называемый «паспорт болельщика» получили более 250 тысяч человек.
Сообщалось, что в октябре в Госдуме пройдет круглый стол на тему Fan ID.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: телеграм-канал Минцифры