В Минцифры рассказали, сколько человек оформили Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.

В ведомстве сообщили, что так называемый «паспорт болельщика» получили более 250 тысяч человек.

Сообщалось, что в октябре в Госдуме пройдет круглый стол на тему Fan ID.