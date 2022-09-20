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    В Минцифры рассказали, сколько человек оформили Fan ID

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.

    В ведомстве сообщили, что так называемый «паспорт болельщика» получили более 250 тысяч человек.

    Сообщалось, что в октябре в Госдуме пройдет круглый стол на тему Fan ID.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал Минцифры

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3480

      Axe111 14 минут назад

      Ага 780 миллионов

      1
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      Рейтинг: +2623

      фанат джигурды 17 минут назад

      Из них 230 тысяч до сих пор на дачах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +697

      dragoon000320 1 час назад

      хахах очередная "правдивая" информация от "надежных" источников информации...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1842

      lek! 1 час назад

      250 тыс ??
      На футбол хоть по несколько тысяч.

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      Ответить
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      Рейтинг: +557

      Янвapь 69 2 часа назад

      Довыё ывались идиёты

      2
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