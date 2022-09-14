В Госдуме проведут круглый стол на тему Fan ID

Комитет Госдумы по спорту в октябре проведет круглый стол по теме индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«На заседании будут обсуждаться пути реализации закона о системе идентификации болельщиков. Мы запросили статистику по темпам получения карты. Круглый стол пройдет в октябре», – сказал депутат Амир Хамитов.