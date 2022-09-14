В Госдуме проведут круглый стол на тему Fan ID

Комитет Госдумы по спорту в октябре проведет круглый стол по теме индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).
«На заседании будут обсуждаться пути реализации закона о системе идентификации болельщиков. Мы запросили статистику по темпам получения карты. Круглый стол пройдет в октябре», – сказал депутат Амир Хамитов.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»