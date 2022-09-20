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    Геркус попросит «Матч ТВ» чаще назначать Генича на игры «Торпедо»: «Назовем его именем одну из свай нового стадиона»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус попросит «Матч ТВ» чаще назначать комментатора Константина Генича на игры клуба.

    При комментарии Генича «Торпедо» выиграло два матча в этом сезоне.

    «Думаю, мы должны с одной из свай нового стадиона так и поступить – назвать именем Константина Генича. Считайте – заметано. Так и сделаем. «Я стою на Константине Гениче» – будет говорить какой-то болельщик.

    Будем ли просить «Матч ТВ», чтобы Генича больше назначали на наши игры. Думаю, это взаимный интерес. Ему же тоже хочется позиционировать себя талисманом какого‑то клуба.

    Договоримся с «Матч ТВ». Он почти торпедовец, чуть было не случился его переход в свое время», – сказал Геркус.

    • «Торпедо» в 10-м туре РПЛ обыграло ЦСКА в «Лужниках».
    • Команда победила впервые в сезоне РПЛ.
    • «Торпедо» идет в зоне вылета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1402

      jek718875 18 минут назад

      Ну вот Костя себя увековечил

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      Рейтинг: +5952

      Давид59 25 минут назад

      Почти торпедовец. Чуть не перешёл. Звучит классно!

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