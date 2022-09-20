Геркус попросит «Матч ТВ» чаще назначать Генича на игры «Торпедо»: «Назовем его именем одну из свай нового стадиона»

Президент «Торпедо» Илья Геркус попросит «Матч ТВ» чаще назначать комментатора Константина Генича на игры клуба.
При комментарии Генича «Торпедо» выиграло два матча в этом сезоне.
«Думаю, мы должны с одной из свай нового стадиона так и поступить – назвать именем Константина Генича. Считайте – заметано. Так и сделаем. «Я стою на Константине Гениче» – будет говорить какой-то болельщик.
Будем ли просить «Матч ТВ», чтобы Генича больше назначали на наши игры. Думаю, это взаимный интерес. Ему же тоже хочется позиционировать себя талисманом какого‑то клуба.
Договоримся с «Матч ТВ». Он почти торпедовец, чуть было не случился его переход в свое время», – сказал Геркус.
- «Торпедо» в 10-м туре РПЛ обыграло ЦСКА в «Лужниках».
- Команда победила впервые в сезоне РПЛ.
- «Торпедо» идет в зоне вылета.
Источник: «Матч ТВ»