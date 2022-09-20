Геркус попросит «Матч ТВ» чаще назначать Генича на игры «Торпедо»: «Назовем его именем одну из свай нового стадиона»

Президент «Торпедо» Илья Геркус попросит «Матч ТВ» чаще назначать комментатора Константина Генича на игры клуба.

При комментарии Генича «Торпедо» выиграло два матча в этом сезоне.

«Думаю, мы должны с одной из свай нового стадиона так и поступить – назвать именем Константина Генича. Считайте – заметано. Так и сделаем. «Я стою на Константине Гениче» – будет говорить какой-то болельщик.

Будем ли просить «Матч ТВ», чтобы Генича больше назначали на наши игры. Думаю, это взаимный интерес. Ему же тоже хочется позиционировать себя талисманом какого‑то клуба.

Договоримся с «Матч ТВ». Он почти торпедовец, чуть было не случился его переход в свое время», – сказал Геркус.