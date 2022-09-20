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    Левандовски сравнил Примеру и Бундеслигу

    «Бундеслига, безусловно, была больше заточена на физическую борьбу. В Испании гораздо больше команд стараются и хотят играть в футбол.

    Это моe видение ситуации на сегодняшний день. Но я не исключаю, что в будущем восприятие изменится, ведь нам предстоят игры с оборонительными командами.

    Важно то, что у «Барселоны» есть огромный потенциал. Этот глоток свежего воздуха заставляет меня постоянно развиваться, двигаться вперeд. Я чувствую, что получил новый заряд энергии», – приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.

    • Левандовски летом перешел из «Баварии» в «Барселону».
    • Он забил 11 голов в 8 матчах за новый клуб.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13655

      playsh 1 час назад

      Да уж,Баварии остаётся пока только плакать от потери поляка.

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