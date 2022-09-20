Левандовски сравнил Примеру и Бундеслигу

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский сравнил чемпионаты Испании и Германии.

«Бундеслига, безусловно, была больше заточена на физическую борьбу. В Испании гораздо больше команд стараются и хотят играть в футбол.

Это моe видение ситуации на сегодняшний день. Но я не исключаю, что в будущем восприятие изменится, ведь нам предстоят игры с оборонительными командами.

Важно то, что у «Барселоны» есть огромный потенциал. Этот глоток свежего воздуха заставляет меня постоянно развиваться, двигаться вперeд. Я чувствую, что получил новый заряд энергии», – приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.