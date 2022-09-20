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    Колосков: «Игра «Зенита» ничем не отличается от лучших матчей в топ-лигах. Прекрасная команда»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

    — Такой «Зенит» поражает? Будто играл не против конкурента, а против соперника, уступающего в классе.

    — Не то, что поражает — радует. Я бы так назвал. Хорошая игра, приятно смотреть. Знаете, игра «Зенита» ничем не отличается от лучших матчей, которые мы видим по ТВ в Европе — в лучших европейских лигах. Таких, как Франция, Англия, Испания, Германия. Прекрасная команда.

    «Динамо» пыталось что‑то сделать, но уровень мастерства совершенно разный. За счет этого «Зенит» и выиграл.

    — «Зенит» обыграл всех топов в РПЛ, кроме «Ростова». Кто теперь конкурент?

    — Видел конкурентом ЦСКА, но сегодня он неожиданно проиграл. И теперь конкурентов нет у «Зенита».

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • Петербуржцы становились чемпионами в 4 последних сезонах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15601

      NewLife 34 минуты назад

      Если бы МВД был круче газпрома, то этот флюгерок пел бы то же самое про Динамо.

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      Рейтинг: +410

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Жаль в чемпионате нет команды, которая реально как Зенит крутая.

      1
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      Рейтинг: +3140

      acor94 > Лицом_на_клаве 56 минут назад

      Будем надеяться что Лукойл наконец вложит народные денюжки и купит своих зулусов(но только не такого как из Кальяри). Ну и наконец поборятся за тройку с нашим фармом Сочи)

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      Рейтинг: +10002

      R_a_i_n > Лицом_на_клаве 41 минуту назад

      Зенит крут только в нашей РПЛ. Где результаты в еврокубках?

      1
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      Рейтинг: +15487

      Fusballer 1 час назад

      Сейчас просто говорить. Не с кем сравнивать.

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