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    Карпин обратился к игрокам сборной России в первый день сбора

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин пообщался с футболистами, прибывшими в Новогорск на сентябрьский сбор.

    «Добрый день всем, с приездом. 22‑го числа будет тренировка, и вылетаем. Поэтому надо хорошо восстановиться.

    В понедельник лайтовая тренировка, а во вторник начнем трудовую неделю. Поехали!» – обратился Карпин к игрокам.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25720

      vladimir-7 21 минуту назад

      Карпин: " Всех с приездом, !9-го, 20-го и 21-го отходняк, 22-го тренировка и вылетаем".

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      Рейтинг: +17180

      Cleaner 1 час назад

      Карпин: - Бла-бла-бла-блаблабла-бла бла.....

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      Рейтинг: +546

      Янвapь 69 > Cleaner 1 час назад

      Бла-бла - это Торпедо-Цска 1-0, а у Карпина всё хорошо )))

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      Рейтинг: +60

      Эном айс 2 часа назад

      А не было разве..-Ну,чё,кривоногие,по косарю и разбежались?)

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