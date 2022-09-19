Карпин обратился к игрокам сборной России в первый день сбора

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пообщался с футболистами, прибывшими в Новогорск на сентябрьский сбор.
«Добрый день всем, с приездом. 22‑го числа будет тренировка, и вылетаем. Поэтому надо хорошо восстановиться.
В понедельник лайтовая тренировка, а во вторник начнем трудовую неделю. Поехали!» – обратился Карпин к игрокам.
- 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
- В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.
Источник: телеграм-канал сборной России