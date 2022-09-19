Цорн объяснил результаты «Локомотива» в этом сезоне

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему команда провально стартовала в сезоне-2022/23.
«Все знают, что ситуация сложная. Мы не получили футболистов, которых хотели. Тренерский вопрос был тяжелый зимой.
Не смогли пригласить тех кандидатов, которых хотели. Доверились Марвину Компперу и не смогли реализовать потенциал. Это все усложняет процесс развития.
Свободные агенты? Мы завершили трансферную кампанию. Новичков не будет», – заявил Цорн.
- «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
- Это повторение клубного антирекорда.
- Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.
Источник: «Матч ТВ»