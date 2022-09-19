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    Цорн объяснил результаты «Локомотива» в этом сезоне

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему команда провально стартовала в сезоне-2022/23.

    «Все знают, что ситуация сложная. Мы не получили футболистов, которых хотели. Тренерский вопрос был тяжелый зимой.

    Не смогли пригласить тех кандидатов, которых хотели. Доверились Марвину Компперу и не смогли реализовать потенциал. Это все усложняет процесс развития.

    Свободные агенты? Мы завершили трансферную кампанию. Новичков не будет», – заявил Цорн.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Это повторение клубного антирекорда.
    • Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25717

      vladimir-7 1 час назад

      Вот ещё придёт Тедеско и немчура развернется в полную силу по распилу бабла
      в Локомотиве, видимо, это устраивает руководство клуба.

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      Рейтинг: +4909

      Enter2006 2 часа назад

      Какой нахрен "процесс развития"? Хватит вставлять такие фразочки мерзкие. 12тое место у вас "процесс развития"? Валите с Локо, доразвивались уже...

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