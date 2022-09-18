Данни считает, что Кокорин еще может заиграть в Серии А

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Обидно, что у Кокорина не получилось заиграть и раскрыться в «Фиорентине», потому что он очень хороший футболист. Но, к сожалению, так случается — иногда стиль команды, лиги или тренера не подходит определенному футболисту.

Для начала нужно понять, выкладывался ли Кокорин на 100 процентов на тренировках и в играх. Лично я думаю, что да, потому что он настоящий профессионал и всегда много работал.

В любом случае, я верю, что он еще может заиграть в Серии А или вернуться в топ-клуб РПЛ. Если Кокорин продолжит забивать за «Арис» и вернется на свой прежний уровень, им могут всерьез заинтересоваться», — сказал Данни.