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    Данни считает, что Кокорин еще может заиграть в Серии А

    Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    «Обидно, что у Кокорина не получилось заиграть и раскрыться в «Фиорентине», потому что он очень хороший футболист. Но, к сожалению, так случается — иногда стиль команды, лиги или тренера не подходит определенному футболисту.

    Для начала нужно понять, выкладывался ли Кокорин на 100 процентов на тренировках и в играх. Лично я думаю, что да, потому что он настоящий профессионал и всегда много работал.

    В любом случае, я верю, что он еще может заиграть в Серии А или вернуться в топ-клуб РПЛ. Если Кокорин продолжит забивать за «Арис» и вернется на свой прежний уровень, им могут всерьез заинтересоваться», — сказал Данни.

    • Кокорин арендован у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Игрок уже забил 1-й гол за «Арис», сделал ассист.
    • «Арисом» владеет белорус.

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    Источник: «РБ Спорт»

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