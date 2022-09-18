Орещук уличил Йокановича в тренерских ошибках в матче с «Зенитом»

Думаю Йоканович просто работает с составом , пытаясь понять какой ресурс оказался у него в руках , а потенциальных лидеров в линиях , трёх новичков - игроков Сборных проверил на Зените , не на Торпедо же их проверять ...странно что он не посадил на лавку Захаряна , в качестве профилактики мозгов , а заодно и вернуть его голову из Челси ... а с Зенитом он точно не собирался "зарубаться" , т.е. играл как получится , стараясь уберечь состав от удалений .
Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что главный тренер команды Славиша Йоканович плохо отработал матч десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
– «Зенит» во всех линиях был лучше. Йоканович совершил много ошибок. Муми Нгамале не готов, Матиас Норманн – тоже. Эли Даса неплохо смотрелся с «Ахматом», но сегодня выглядел хуже. «Зенит» заслуженно победил. Я из-за этого сильно расстроен, но надо признать, что петербуржцы заслуженно забрали три очка.
– Чемпионская интрига – все?
– Нет. Да, «Зенит» – фаворит, он был им изначально, но говорить, что гонка закончена, неправильно. Прошла только треть чемпионата, еще 20 игр впереди.
- Йоканович принял «Динамо» летом.
- Ранее серб тренировал и играл в АПЛ.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.