Орещук уличил Йокановича в тренерских ошибках в матче с «Зенитом»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что главный тренер команды Славиша Йоканович плохо отработал матч десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

– «Зенит» во всех линиях был лучше. Йоканович совершил много ошибок. Муми Нгамале не готов, Матиас Норманн – тоже. Эли Даса неплохо смотрелся с «Ахматом», но сегодня выглядел хуже. «Зенит» заслуженно победил. Я из-за этого сильно расстроен, но надо признать, что петербуржцы заслуженно забрали три очка.

– Чемпионская интрига – все?

– Нет. Да, «Зенит» – фаворит, он был им изначально, но говорить, что гонка закончена, неправильно. Прошла только треть чемпионата, еще 20 игр впереди.