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    Орещук уличил Йокановича в тренерских ошибках в матче с «Зенитом»

    Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что главный тренер команды Славиша Йоканович плохо отработал матч десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    – «Зенит» во всех линиях был лучше. Йоканович совершил много ошибок. Муми Нгамале не готов, Матиас Норманн – тоже. Эли Даса неплохо смотрелся с «Ахматом», но сегодня выглядел хуже. «Зенит» заслуженно победил. Я из-за этого сильно расстроен, но надо признать, что петербуржцы заслуженно забрали три очка.

    – Чемпионская интрига – все?

    – Нет. Да, «Зенит» – фаворит, он был им изначально, но говорить, что гонка закончена, неправильно. Прошла только треть чемпионата, еще 20 игр впереди.

    • Йоканович принял «Динамо» летом.
    • Ранее серб тренировал и играл в АПЛ.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2043

      моэм 24 минуты назад

      Думаю Йоканович просто работает с составом , пытаясь понять какой ресурс оказался у него в руках , а потенциальных лидеров в линиях , трёх новичков - игроков Сборных проверил на Зените , не на Торпедо же их проверять ...странно что он не посадил на лавку Захаряна , в качестве профилактики мозгов , а заодно и вернуть его голову из Челси ... а с Зенитом он точно не собирался "зарубаться" , т.е. играл как получится , стараясь уберечь состав от удалений .

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      Рейтинг: +11509

      Алексей З 2 часа назад

      Не понимаю когда про чемпионскую гонку говорят в контексте с Динамо ?
      Ребята , они играют Х пойми как, с начало года , ещё при Шварце это началось.
      С новым тренером ничего не изменилось.
      В защите , надо признать , стало надёжнее , но атаки нет , от слова СОВСЕМ.

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      Рейтинг: +17522

      житель СПб 2 часа назад

      Все по делу! Непонятно, как можно было до этого тренировать в АПЛ. Никакой тренерской мысли в игре не прослеживалось. Никаких изменений по ходу игры - тоже.

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      Рейтинг: +11509

      Алексей З > житель СПб 2 часа назад

      Не создай себе кумира.
      В АПЛ очень разные команды. С 10 по 20 место играют по принципу кто кого перебегает , перетолкает, так что не сложно и там тренировать.
      Заметьте у лидеров АПЛ нет английских тренеров , да и доморощенных игроков максимум 2-3 на команду.

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