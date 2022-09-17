Семак ответил на вопрос, закончен ли чемпионат России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Чемпионат закончен? Наше дело работать. Не представляете, сколько сил тратят тренерский штаб и игроки, чтобы готовиться. Сейчас четыре очка до второго места, играть еще 20 матчей. Играть еще очень много.

Я говорил, что наверху окажется та команда, которая будет играть стабильно. Наша задача – пройти более ровно меньше терять очков, чтобы ребята находились в хорошем состоянии», – сказал Семак.