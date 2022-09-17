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Семак ответил на вопрос, закончен ли чемпионат России

17 сентября 2022, 21:53
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Чемпионат закончен? Наше дело работать. Не представляете, сколько сил тратят тренерский штаб и игроки, чтобы готовиться. Сейчас четыре очка до второго места, играть еще 20 матчей. Играть еще очень много.

Я говорил, что наверху окажется та команда, которая будет играть стабильно. Наша задача – пройти более ровно меньше терять очков, чтобы ребята находились в хорошем состоянии», – сказал Семак.

  • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
  • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
  • На этой неделе «Зенит» проиграл в Кубке России «Крыльям Советов» (0:2).

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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deinego77@yandex.ru
1663441295
Тактичный ответ. Но по факту сам Семак понимает что конкуренции 0.Лет на 5 точно у Зенита не будет конкурентов.У а потом когда нас допустят к Еврокубкам , может быть, там будет видно.
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Ганнибал Лектор
1663441772
Надеюсь, еврокубковый бан коснется только этого сезона.
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Фитоняшич
1663442737
Он не начинался.
Ответить
nominum
1663443309
Ага. Как в Германии: "Бавария" и остальные
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BRO_football
1663444328
Конечно закончен. Конкурентов у Зенита просто нет. Зенит - самая стабильная команда в РПЛ. Всего навсего нужно хорошо играть даже не с прямыми конкурентами, а с аутсайдерами со дна таблицы. Почему у прямых конкурентов Зенита за лидерство с этим такие проблемы, мне не понятно.
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Persona_non_Grata
1663445372
А была ли интрига? - всё было ясно еще до первого тура !!! (((. Борьба за второе место в разгаре !!!
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Дедуктор
1663472022
Игра Зенита в матче с Динамо мне понравилась. Вообще, впечатление что этот Зенит посильнее чем когда либо ранее. Очень и очень крутые игроки. А еще и микроклимат в команде очень приятный. Чемпионский микроклимат. Как поддержать мотивацию на должном уровне? А - так, как это делают гранды в Испании и прочих странах. Вот, как бы скучно жилось Аяксу, Бенфике или Селтику с Глазко в своих пигмейских чемпионатах, если бы не привычка громить пигмеев с неприличными счетами. Вот, и Зениту надо также. В каждом матче надо пытаться поставить в неприличную позу соперников от спартаков до оренбургов. Глядишь, и пигмеи что то стараться сделать будут дабы хоть какие то мерки приличия соблюсти. Борьбу навяжут, попрессингуют.
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