Семак ответил на вопрос, закончен ли чемпионат России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0).
«Чемпионат закончен? Наше дело работать. Не представляете, сколько сил тратят тренерский штаб и игроки, чтобы готовиться. Сейчас четыре очка до второго места, играть еще 20 матчей. Играть еще очень много.
Я говорил, что наверху окажется та команда, которая будет играть стабильно. Наша задача – пройти более ровно меньше терять очков, чтобы ребята находились в хорошем состоянии», – сказал Семак.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
- Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
- На этой неделе «Зенит» проиграл в Кубке России «Крыльям Советов» (0:2).
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»