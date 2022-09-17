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    Семак ответил на вопрос, закончен ли чемпионат России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

    «Чемпионат закончен? Наше дело работать. Не представляете, сколько сил тратят тренерский штаб и игроки, чтобы готовиться. Сейчас четыре очка до второго места, играть еще 20 матчей. Играть еще очень много.

    Я говорил, что наверху окажется та команда, которая будет играть стабильно. Наша задача – пройти более ровно меньше терять очков, чтобы ребята находились в хорошем состоянии», – сказал Семак.

    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • На этой неделе «Зенит» проиграл в Кубке России «Крыльям Советов» (0:2).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1955

      nominum 2 минуты назад

      Ага. Как в Германии: "Бавария" и остальные

      1
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    • ...
      Рейтинг: +441

      Фитоняшич 12 минут назад

      Он не начинался.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +538

      Янвapь 69 > Фитоняшич 3 минуты назад

      Вылезла промокашка. Обтёк уже ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +441

      Фитоняшич > Янвapь 69 1 минуту назад

      Всерьёз следить за распределением мест в этом чемпионате может только истинный васёк.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +538

      Янвapь 69 13 минут назад

      Ещё не слили по 8-0 Сучи и Пари НН

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4377

      sobaka120982 > Янвapь 69 9 минут назад

      Ты щас о ком?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +538

      Янвapь 69 > sobaka120982 4 минуты назад

      Ты прочитать не в состоянии или понять прочитанное ?

      0
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      Рейтинг: +6301

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Надеюсь, еврокубковый бан коснется только этого сезона.

      0
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      Рейтинг: +3697

      minaev23 36 минут назад

      Тактичный ответ. Но по факту сам Семак понимает что конкуренции 0.Лет на 5 точно у Зенита не будет конкурентов.У а потом когда нас допустят к Еврокубкам , может быть, там будет видно.

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      Рейтинг: +1499

      PNZ1985 > minaev23 32 минуты назад

      Никто уже нас не пустит, холодная war длилась более 50 лет.. Сейчас вторая такая же! Зенит вечный шампиньон

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      Рейтинг: +3697

      minaev23 > PNZ1985 5 минут назад

      Ну не .... Я оптимист.

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