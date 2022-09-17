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  • Йоканович после поражения от «Зенита» обвинил судей в неуважении к «Динамо»

Йоканович после поражения от «Зенита» обвинил судей в неуважении к «Динамо»

17 сентября 2022, 21:48
11

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об арбитрах после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Игру в поле обслуживал Сергей Карасев из Москвы.

«Второе удаление Роберто Фернандеса – такое бывает. Не уверен, что вторая жeлтая карточка тянула на такое решение. В игре было много спорных моментов. Деяна Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.

Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской команды. Это ощущалось во многих моментах матча. Это мои ощущения. «Зенит» заслужил победу, я как игрок провeл 500 матчей, как тренер – тоже много. Это позволяет мне делать такие выводы по работе главного судьи сегодня», – сказал серб.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» идет 6-м.
  • Йоканович играл и тренировал в АПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Йоканович Славиша
Комментарии (11)
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Dguffin
1663441025
Он дурак? там 2я ЖК без вопросов. Четкая игра в ногу по уходящему игроку без игры в мяч
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ц
1663441126
Ну а как же тогда звениту чемпионом стать?
Ответить
Ziklop
1663441190
момент пересмотри сам идиот!
Ответить
Фитоняшич
1663441549
А он думал его команду каждый раз будут судить как с Уралом и Спартаком, что ли?
Ответить
paracetamol
1663441684
Йоканович после поражения от «Зенита» обвинил судей в неуважении к «Динамо»: ни одного пеналя не поставили, безобразие!
Ответить
Ганнибал Лектор
1663441835
Уважение просто так не дается. Его заслужить надо
Ответить
ilichkadr
1663441889
К свинарнику присоединились полицаи? Толи ещё будет..............
Ответить
ААМ
1663443067
Типичная балканская симуляция на поле или в качестве тренера.
Ответить
Ill Ich
1663450405
Вроде выглядел таким суровым и брутальным, но оказался нытиком. А жаль. Судьи, кстати, отсудили нормально, позволяя много бороться. Откровенных ляпов не было.
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