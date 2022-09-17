Йоканович после поражения от «Зенита» обвинил судей в неуважении к «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об арбитрах после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Игру в поле обслуживал Сергей Карасев из Москвы.

«Второе удаление Роберто Фернандеса – такое бывает. Не уверен, что вторая жeлтая карточка тянула на такое решение. В игре было много спорных моментов. Деяна Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.

Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской команды. Это ощущалось во многих моментах матча. Это мои ощущения. «Зенит» заслужил победу, я как игрок провeл 500 матчей, как тренер – тоже много. Это позволяет мне делать такие выводы по работе главного судьи сегодня», – сказал серб.