Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Йоканович после поражения от «Зенита» обвинил судей в неуважении к «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об арбитрах после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Игру в поле обслуживал Сергей Карасев из Москвы.

    «Второе удаление Роберто Фернандеса – такое бывает. Не уверен, что вторая жeлтая карточка тянула на такое решение. В игре было много спорных моментов. Деяна Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.

    Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской команды. Это ощущалось во многих моментах матча. Это мои ощущения. «Зенит» заслужил победу, я как игрок провeл 500 матчей, как тренер – тоже много. Это позволяет мне делать такие выводы по работе главного судьи сегодня», – сказал серб.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» идет 6-м.
    • Йоканович играл и тренировал в АПЛ.

    Новости по теме
    «Не идеальная работа». В судейском комитете оценили Карасева в матче «Динамо» – «Зенит»
    Кержаков: «Мы думали, с «Динамо» будет тяжелее»
    Зенитовец Сергеев отреагировал на предложение отпраздновать чемпионство сегодня
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4311

      ААМ 6 минут назад

      Типичная балканская симуляция на поле или в качестве тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17924

      DVOK68 15 минут назад

      Проиграл-заткнись.Нервы подлечи,сливовицы выпей...такой здоровенный мужик а нервишки как у гимназистки)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16846

      ilichkadr 26 минут назад

      К свинарнику присоединились полицаи? Толи ещё будет..............

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6301

      Ганнибал Лектор 27 минут назад

      Уважение просто так не дается. Его заслужить надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17111

      paracetamol 29 минут назад

      Йоканович после поражения от «Зенита» обвинил судей в неуважении к «Динамо»: ни одного пеналя не поставили, безобразие!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      Фитоняшич 31 минуту назад

      А он думал его команду каждый раз будут судить как с Уралом и Спартаком, что ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      Ziklop 37 минут назад

      момент пересмотри сам идиот!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      ц 39 минут назад

      Ну а как же тогда звениту чемпионом стать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16846

      ilichkadr > ц 24 минуты назад

      Примерно так как и МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +518

      Dguffin 40 минут назад

      Он дурак? там 2я ЖК без вопросов. Четкая игра в ногу по уходящему игроку без игры в мяч

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      mitru > Dguffin 1 минуту назад

      По поводу первой скорее можно предъявлять, центр поля, первый тайм, туда-сюда, мб и можно было не давать, но вот вторая - 100% без вопросов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11