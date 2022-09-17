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    Юрист Прокопец: «В дисквалификации Бальде нет недоработки «Спартака». Возможно, его наказали за переход в Россию»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал дисквалификацию форварда «Спартака» Бальде Кейта.

    – В чем обвиняют Бальде?

    – Был матч «Кальяри» и «Лацио», и после поражения 1:5 тренер «Кальяри» запер команду в раздевалке, устроил разнос – и допинг-офицер потерял визуальный контакт с игроком. С одной стороны, ерунда, с другой – офицер формально подошел к вопросу и записал это как нарушение правил. Ни футболист, ни «Кальяри» не думали, что это приведет к дисквалификации, максимум – к штрафу. Всем этим процессом занимались юристы «Кальяри», и игрока заверили, что ничего страшного не происходит, риск максимум получить штраф.

    Это не вопрос недоработки «Спартака» или футболиста – обычно за такие вещи не дают дисквалификации.

    – Почему сейчас дали?

    – Возможно, это связано с тем, что игрок покинул Италию и перешел в Россию. Ничего сейчас исключать нельзя. Футболист, агент и «Спартак» нашли оптимальное решение с учетом того, что игрок не будет выходить на поле. Агент и футболист взяли финансовую ответственность на себя и благодарны «Спартаку», что он проявил гибкость и понимание ситуации.

    • Бальде перешел в «Спартак» в августе как свободный агент из «Кальяри».
    • Игрок провел в РПЛ 1 матч.
    • Ранее Кейта выступал за «Интер», «Лацио», Монако».

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    Источник: «РБ Спорт»

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