Юрист Прокопец: «В дисквалификации Бальде нет недоработки «Спартака». Возможно, его наказали за переход в Россию»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал дисквалификацию форварда «Спартака» Бальде Кейта.

– В чем обвиняют Бальде?

– Был матч «Кальяри» и «Лацио», и после поражения 1:5 тренер «Кальяри» запер команду в раздевалке, устроил разнос – и допинг-офицер потерял визуальный контакт с игроком. С одной стороны, ерунда, с другой – офицер формально подошел к вопросу и записал это как нарушение правил. Ни футболист, ни «Кальяри» не думали, что это приведет к дисквалификации, максимум – к штрафу. Всем этим процессом занимались юристы «Кальяри», и игрока заверили, что ничего страшного не происходит, риск максимум получить штраф.

Это не вопрос недоработки «Спартака» или футболиста – обычно за такие вещи не дают дисквалификации.

– Почему сейчас дали?

– Возможно, это связано с тем, что игрок покинул Италию и перешел в Россию. Ничего сейчас исключать нельзя. Футболист, агент и «Спартак» нашли оптимальное решение с учетом того, что игрок не будет выходить на поле. Агент и футболист взяли финансовую ответственность на себя и благодарны «Спартаку», что он проявил гибкость и понимание ситуации.