«Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Даса, Фомин, Норманн, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов.
Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гагнидзе, Грулев, Гладышев, Тюкавин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев.
Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВТБ Арене», который начнется в 19:00 по Москве.
Источник: телеграм-канал «Динамо»