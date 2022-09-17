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    «Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию

    Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

    «Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Даса, Фомин, Норманн, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов.

    Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гагнидзе, Грулев, Гладышев, Тюкавин.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев.

    Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВТБ Арене», который начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17107

      paracetamol 51 минуту назад

      Зенит выиграет!

      0
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      Рейтинг: +259

      Номэд 59 минут назад

      Бело-голубые против светлосине-бело-голубых... Матч геев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2522

      волчарик 1 час назад

      Думаю сегодня придется с автобусом играть,хоть там и почти игроки Челси.

      1
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      Рейтинг: +5769

      Беспонтий > волчарик 1 час назад

      ))
      всё равно ссыкотно
      один там вообще зверюга
      и барсе и реалу забивал)

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      Рейтинг: +2522

      волчарик > Беспонтий 1 час назад

      Страшно,что скучно будет.

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      Рейтинг: +5769

      Беспонтий 1 час назад

      о божечки
      кудаж опять федю то выпустили в начале?
      первый тайм в проссаке

      там же вышли из фавел сантос малком и вендел

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