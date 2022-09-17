«Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Даса, Фомин, Норманн, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов.

Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гагнидзе, Грулев, Гладышев, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.