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    Винисиус отреагировал на критику за танцы и сравнения с обезьяной

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал заявление в связи с оскорблениями в свой адрес.

    • Бразильца критикуют за его празднование голов в виде танцев на поле.
    • Глава испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito сравнил футболиста с обезьяной.

    «Пока цвету кожи будут придавать больше значения, чем блеску глаз, война будет продолжаться.

    У меня на теле есть татуировка с этой фразой, я постоянно держу ее в голове. Я стараюсь жить, основываясь на таком принципе, такой философии.

    Есть мнение, что счастье раздражает. Счастье успешного чернокожего бразильца в Европе раздражает еще больше.

    Но мое желание побеждать, мои улыбка и искры в глазах сильнее этого. Я стал жертвой ксенофобии и расизма, но началось это не вчера.

    Несколько недель назад мои танцы начали представлять как преступление. Но это не мои танцы. Это танцы Роналдиньо, Неймара, Пакета, Гризманна, Фелиша, Куньи...

    Так танцевали бразильские фанк-исполнители и самбисты, певцы реггетона и американские чернокожие. Эти танцы прославляют культурное разнообразие мира.

    Примите это, относитесь с уважением. Я не остановлюсь», – написал Винисиус в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      oneniahade 57 минут назад

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      Рейтинг: +2114

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Если белый так станцует и его сравнят с обезьяной, такая же вонь поднимется??? Когда черные признают, что они черные, то расизма уже не будет.

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