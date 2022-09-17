Винисиус отреагировал на критику за танцы и сравнения с обезьяной

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал заявление в связи с оскорблениями в свой адрес.

Бразильца критикуют за его празднование голов в виде танцев на поле.

Глава испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito сравнил футболиста с обезьяной.

«Пока цвету кожи будут придавать больше значения, чем блеску глаз, война будет продолжаться.

У меня на теле есть татуировка с этой фразой, я постоянно держу ее в голове. Я стараюсь жить, основываясь на таком принципе, такой философии.

Есть мнение, что счастье раздражает. Счастье успешного чернокожего бразильца в Европе раздражает еще больше.

Но мое желание побеждать, мои улыбка и искры в глазах сильнее этого. Я стал жертвой ксенофобии и расизма, но началось это не вчера.

Несколько недель назад мои танцы начали представлять как преступление. Но это не мои танцы. Это танцы Роналдиньо, Неймара, Пакета, Гризманна, Фелиша, Куньи...

Так танцевали бразильские фанк-исполнители и самбисты, певцы реггетона и американские чернокожие. Эти танцы прославляют культурное разнообразие мира.

Примите это, относитесь с уважением. Я не остановлюсь», – написал Винисиус в соцсетях.