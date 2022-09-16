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    «Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься». Смолов – о борьбе с похмельем

    Нападающий «Динамо» Фeдор Смолов ответил на вопрос, как бороться с похмельем.

    «Зависит от времени года. Если это отпуск – я сейчас про себя говорю – можно с ним не бороться.

    Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься. А иногда второй день веселее, чем первый.

    А если в целом – нужно терпеть, пить «Боржоми», энтеросгель. Но лучше просто не бухать», – сказал Смолов.

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    Источник: ютуб-канал Анастасии Ивлеевой

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5718

      Беспонтий 59 минут назад

      дилетантство в таком серьёзном деле приводит к необратимым последствиям
      вследствие которых сидение в центре поля кажется уже не самым страшным из содеянного)

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      Рейтинг: +10920

      alex1951 1 час назад

      Товарищ Смолов,пивом голову не обманешь....Это вам не пендаль не забить....
      Так что развлекайся....литербол ,это альтернатива футбола..а вы там все профессионалы)))

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      Рейтинг: +636

      Красногвардейчик 1 час назад

      Видно профессионала сразу)) вот лучше бы так в футбол играл

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