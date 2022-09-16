«Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься». Смолов – о борьбе с похмельем

Нападающий «Динамо» Фeдор Смолов ответил на вопрос, как бороться с похмельем.
«Зависит от времени года. Если это отпуск – я сейчас про себя говорю – можно с ним не бороться.
Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься. А иногда второй день веселее, чем первый.
А если в целом – нужно терпеть, пить «Боржоми», энтеросгель. Но лучше просто не бухать», – сказал Смолов.
- Смолов забил 16 голов и отдал 8 ассистов в 100 матчах за «Динамо».
- В России он также играл за «Краснодар», «Локомотив», «Урал» и «Анжи».
Источник: ютуб-канал Анастасии Ивлеевой