«Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься». Смолов – о борьбе с похмельем

Нападающий «Динамо» Фeдор Смолов ответил на вопрос, как бороться с похмельем.

«Зависит от времени года. Если это отпуск – я сейчас про себя говорю – можно с ним не бороться.

Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься. А иногда второй день веселее, чем первый.

А если в целом – нужно терпеть, пить «Боржоми», энтеросгель. Но лучше просто не бухать», – сказал Смолов.