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    Симонян: «Остро переживаю за Кокорина. Он много отдал нашему футболу, принес пользу»

    Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    «Я всегда болею и остро переживаю за таких людей, как Александр Кокорин, которые много отдали нашему футболу, принесли пользу. Конечно, жалко его. Жаль, что он не раскрыл свой талант. Саша — действительно талантливый парень. Но черт его знает… У каждого своя судьба», – сказал Симонян.

    • Кокорин накануне забил в чемпионате Кипра «Кармиотиссе» (1:2).
    • Игрок арендован до лета у «Фиорентины».
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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