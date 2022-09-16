Симонян: «Остро переживаю за Кокорина. Он много отдал нашему футболу, принес пользу»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о форварде «Ариса» Александре Кокорине.
«Я всегда болею и остро переживаю за таких людей, как Александр Кокорин, которые много отдали нашему футболу, принесли пользу. Конечно, жалко его. Жаль, что он не раскрыл свой талант. Саша — действительно талантливый парень. Но черт его знает… У каждого своя судьба», – сказал Симонян.
- Кокорин накануне забил в чемпионате Кипра «Кармиотиссе» (1:2).
- Игрок арендован до лета у «Фиорентины».
- Кокорин – участник ЧМ-2014.
Источник: «РБ Спорт»