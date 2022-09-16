Уткин: «Абаскаль не ноунейм. Ноунейм – это Семак»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин встал на защиту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Самый главный аргумент против Абаскаля – что он ноунейм. А ноунейм ли он, ребята? Он ноунейм в России, а Россия сегодня, ребята, – это замкнутый футбольный анклав.

Ноунейм, ребята, – это, при всем уважении и нежной любви к нему, многолетней дружбе, надеюсь, она в силе, Сергей Богданович Семак, который нигде, кроме России, не работал, которому при этом уже к пятидесяти.

А Абаскаль – молодой тренер, который уже поработал в разных европейских странах. Вот он как раз абсолютно не ноунейм, его все прекрасно знают.

Его не знаем мы, и его не знает Александр Мостовой. Видимо, поскольку Абаскаль в Испании, а Мостовой долгое время провел в Испании, драма Мостового заключается в том, что ему даже не у кого спросить, кто такой Абаскаль, видимо, у него не осталось друзей.

Короче говоря, единственный способ оценки тренера – качество игры, которую его команда показывает. Вот и посмотрим, как этот молодой рыжий будет решать проблемы, среди которых он непременно окажется как любой спартаковский тренер», – сказал Уткин.