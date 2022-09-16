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Уткин: «Абаскаль не ноунейм. Ноунейм – это Семак»

16 сентября 2022, 00:55
9

Журналист и видеоблогер Василий Уткин встал на защиту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Самый главный аргумент против Абаскаля – что он ноунейм. А ноунейм ли он, ребята? Он ноунейм в России, а Россия сегодня, ребята, – это замкнутый футбольный анклав.

Ноунейм, ребята, – это, при всем уважении и нежной любви к нему, многолетней дружбе, надеюсь, она в силе, Сергей Богданович Семак, который нигде, кроме России, не работал, которому при этом уже к пятидесяти.

А Абаскаль – молодой тренер, который уже поработал в разных европейских странах. Вот он как раз абсолютно не ноунейм, его все прекрасно знают.

Его не знаем мы, и его не знает Александр Мостовой. Видимо, поскольку Абаскаль в Испании, а Мостовой долгое время провел в Испании, драма Мостового заключается в том, что ему даже не у кого спросить, кто такой Абаскаль, видимо, у него не осталось друзей.

Короче говоря, единственный способ оценки тренера – качество игры, которую его команда показывает. Вот и посмотрим, как этот молодой рыжий будет решать проблемы, среди которых он непременно окажется как любой спартаковский тренер», – сказал Уткин.

  • 33-летний Абаскаль до «Спартака» работал в «Лугано», «Кьяссо», «Базеле», «Асколи», «Волосе» и «Севилье».
  • 46-летний Семак, помимо «Зенита», возглавлял «Уфу» и входил в тренерский штаб сборной России.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей Абаскаль Гильермо Уткин Василий
Комментарии (9)
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altezzik
1663293197
Уткин в Испании ноунейм
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crf575757
1663298929
Да у лузера Мостового вообще нигде друзей не осталось! Карпину дико завидует,а заодно всех обсирает,поэтому его даже на матч ветеранов не пригласили!
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PNZ1985
1663301039
Жироблогер, любит правду матку насиловать)
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Беспонтий
1663301870
то ли сахар подскочил то ли плохо подрочил то ли просто вася бред напи.да.расил
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R_a_i_n
1663301903
Да неее, у Семака там рекордов куча!
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alefreddy
1663303183
верно с таким составом он выжимает максимум.Состав соответствует 5-10 местам кроме Мозеса Промеса Соболева и вратарей
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Таврида
1663303871
Вася, ну ты же сам житель этого анклава и за его пределами абсолютно никому не интересен. И знаменит только тем, что в прямом эфире грохнулся с табуретки из-за перевеса)
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somn
1663304969
Клоун вышел на арену...
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Enter2006
1663305069
Спросите у любого на Тверском бульваре, Кто лучше всех разъел бока и 3,14здабол, Кто лучше всех напишет бредни в Телеграмме, — На это каждый ответит, каждый ответит: Конечно, Вася, Вася, Вася, Ну, кто его не знает?
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