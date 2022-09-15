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    Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» над «Монако» в Лиге Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги выигранного матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Монако».

    • Венгры взяли верх со счетом 1:0.
    • Для команды это 6-я победа подряд во всех турнирах.
    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии и группе ЛЕ.

    «Конечно, это очень важная победа, важные три очка. Но это всего один шаг к нашим целям.

    Успехом можно будет считать, если мы пройдем турнирный путь до конца и привезем трофей в Будапешт», – заявил Черчесов.

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    Источник: Origo sport

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    15.09.2022 23:33
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