Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» над «Монако» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги выигранного матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Монако».

Венгры взяли верх со счетом 1:0.

Для команды это 6-я победа подряд во всех турнирах.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии и группе ЛЕ.

«Конечно, это очень важная победа, важные три очка. Но это всего один шаг к нашим целям.

Успехом можно будет считать, если мы пройдем турнирный путь до конца и привезем трофей в Будапешт», – заявил Черчесов.