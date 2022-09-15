Уткин отреагировал на запрет «Локомотива» использовать прозвище Педриньо

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к тому, что новичку «Локомотива» Педро Габриэлу не разрешили указать на игровой футболке свое прозвище.

Бразилец называет себя Педриньо. В клубе считают, что «это звучит как гей».

«С именем Педриньо есть немало футболистов, ставших очень заметными фигурами в Южной Америке и Португалии.

И вот Педриньо приехал в «Локомотив». И первое, о чем его попросили, – написать на спине Педро Габриэл, потому что Педриньо по-русски звучит как-то стремно.

Это прозвучало широко, в эфире «Матч ТВ». Кто-то в перерыве увольняет тренеров, а кто-то уточняет, что игрока зовут не Педриньо.

И общее мнение заключается в том, что это какой-то позор, трэш. Что в этом такого особенного? Мало ли было Педриний, Педро в Бразилии? В общем, «Локомотив» снова всеми осужден за то, что он лишил Педриньо имени.

Друзья мои, мне тоже не нравится вся эта педриньевая история – от нее за версту несет лицемерием.

Но вы, приводя примеры того, что это не имело значения в других странах и ситуациях, отдаете себе отчет в том, что мы живем не где-то в пространстве, а конкретно в России и вот сейчас, и у нас скоро вступит в силу новая редакция закона о пропаганде ЛГБТ? Свят-свят.

А вы понимаете, под какую историю может попасть «Локомотив», если какие-то молодые люди проникнутся Педриньо, захотят быть как Педриньо? И вообще, как это будет звучать: «Играй как Педриньо». И за меньшее выгоняли с работы.

Так что опасения, если они смешны и лицемерны, вполне нормальны и соответствуют духу времени. Только не подумайте, что я вас пугаю. Я беллетризирую на эту тему. И вообще, мне кажется, я вас веселю, по крайней мере, стараюсь», – сказал Уткин.