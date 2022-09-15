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  • Уткин отреагировал на запрет «Локомотива» использовать прозвище Педриньо

Уткин отреагировал на запрет «Локомотива» использовать прозвище Педриньо

15 сентября 2022, 21:54
9

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к тому, что новичку «Локомотива» Педро Габриэлу не разрешили указать на игровой футболке свое прозвище.

Бразилец называет себя Педриньо. В клубе считают, что «это звучит как гей».

«С именем Педриньо есть немало футболистов, ставших очень заметными фигурами в Южной Америке и Португалии.

И вот Педриньо приехал в «Локомотив». И первое, о чем его попросили, – написать на спине Педро Габриэл, потому что Педриньо по-русски звучит как-то стремно.

Это прозвучало широко, в эфире «Матч ТВ». Кто-то в перерыве увольняет тренеров, а кто-то уточняет, что игрока зовут не Педриньо.

И общее мнение заключается в том, что это какой-то позор, трэш. Что в этом такого особенного? Мало ли было Педриний, Педро в Бразилии? В общем, «Локомотив» снова всеми осужден за то, что он лишил Педриньо имени.

Друзья мои, мне тоже не нравится вся эта педриньевая история – от нее за версту несет лицемерием.

Но вы, приводя примеры того, что это не имело значения в других странах и ситуациях, отдаете себе отчет в том, что мы живем не где-то в пространстве, а конкретно в России и вот сейчас, и у нас скоро вступит в силу новая редакция закона о пропаганде ЛГБТ? Свят-свят.

А вы понимаете, под какую историю может попасть «Локомотив», если какие-то молодые люди проникнутся Педриньо, захотят быть как Педриньо? И вообще, как это будет звучать: «Играй как Педриньо». И за меньшее выгоняли с работы.

Так что опасения, если они смешны и лицемерны, вполне нормальны и соответствуют духу времени. Только не подумайте, что я вас пугаю. Я беллетризирую на эту тему. И вообще, мне кажется, я вас веселю, по крайней мере, стараюсь», – сказал Уткин.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Педро Габриэл Уткин Василий
Комментарии (9)
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kvm
1663270432
А ещё есть Хулио, Хуанито, Кончита,...
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NewLife
1663271004
Вот будут проблемы, если китайцы начнут приезжать))
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BRO_football
1663271129
Что за дискриминация? Никто ведь футболиста оскорблять не собирался и геем не называл. ******** только лишь потому, что он сам выбрал себе такое прозвище. Своими действиями руководство Локомотива только больше внимания привлекло к этой проблеме и теперь все болельщики будут насмехаться над именем ********.
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inzek
1663273171
ой, харе демагогию разводить! толеранты, блин, собрались! Пердиньо это реально стремно. раз играет у нас пусть ник меняет. не хочет, то пусть пердит до конца карьеры в России
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Антибиотик
1663273433
Написали бы на футболке имя игрока и все. А так теперь еще идиотский Уткин подогревает ситуацию. Зачем это раздувать??? И причем тут гей? Просто фамилия звучит не привычно для нашего языка. Комментаторы будут называть фамилию, а найдутся болельщики, которые будут из этого делать матерные слова. И на стадионе кричать.
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Romio-xxx
1663291777
Ой что бы было,если бы к нам Самир в свое время приехал))
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