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    Уткин отреагировал на запрет «Локомотива» использовать прозвище Педриньо

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к тому, что новичку «Локомотива» Педро Габриэлу не разрешили указать на игровой футболке свое прозвище.

    Бразилец называет себя Педриньо. В клубе считают, что «это звучит как гей».

    «С именем Педриньо есть немало футболистов, ставших очень заметными фигурами в Южной Америке и Португалии.

    И вот Педриньо приехал в «Локомотив». И первое, о чем его попросили, – написать на спине Педро Габриэл, потому что Педриньо по-русски звучит как-то стремно.

    Это прозвучало широко, в эфире «Матч ТВ». Кто-то в перерыве увольняет тренеров, а кто-то уточняет, что игрока зовут не Педриньо.

    И общее мнение заключается в том, что это какой-то позор, трэш. Что в этом такого особенного? Мало ли было Педриний, Педро в Бразилии? В общем, «Локомотив» снова всеми осужден за то, что он лишил Педриньо имени.

    Друзья мои, мне тоже не нравится вся эта педриньевая история – от нее за версту несет лицемерием.

    Но вы, приводя примеры того, что это не имело значения в других странах и ситуациях, отдаете себе отчет в том, что мы живем не где-то в пространстве, а конкретно в России и вот сейчас, и у нас скоро вступит в силу новая редакция закона о пропаганде ЛГБТ? Свят-свят.

    А вы понимаете, под какую историю может попасть «Локомотив», если какие-то молодые люди проникнутся Педриньо, захотят быть как Педриньо? И вообще, как это будет звучать: «Играй как Педриньо». И за меньшее выгоняли с работы.

    Так что опасения, если они смешны и лицемерны, вполне нормальны и соответствуют духу времени. Только не подумайте, что я вас пугаю. Я беллетризирую на эту тему. И вообще, мне кажется, я вас веселю, по крайней мере, стараюсь», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11924

      BRO_football 9 минут назад

      Что за дискриминация? Никто ведь футболиста оскорблять не собирался и геем не называл. ******** только лишь потому, что он сам выбрал себе такое прозвище.
      Своими действиями руководство Локомотива только больше внимания привлекло к этой проблеме и теперь все болельщики будут насмехаться над именем ********.

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      Рейтинг: +15531

      NewLife 11 минут назад

      Вот будут проблемы, если китайцы начнут приезжать))

      0
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      Рейтинг: +2120

      kvm 21 минуту назад

      А ещё есть Хулио, Хуанито, Кончита,...

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