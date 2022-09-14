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    Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл объяснил, почему на его футболке не написало прозвище Педриньо.

    — Как правильно называть Педриньо?

    — Педриньо!

    — Почему в России вас так не называют?

    — Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

    — Руководство сказало, что не очень?

    — Да.

    — Вам объяснили, почему?

    — Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.

    • «Локомотива» купил Педриньо у «Брагантино».
    • Рыночная стоимость Педриньо – 1,8 миллиона.
    • Он дебютировал за клуб в матче с «Факелом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +819

      Rabinovi_ch 3 минуты назад

      Идиоты. Хорошо у нас Кака не играл...

      0
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      Рейтинг: +15473

      NewLife 3 минуты назад

      Это многое говорит об озабоченности, темноте, необразованности, глупости и испорченности руководства. Пусть возьмут телефонную книгу любого испаноязычного города и увидят, что там половина тех, кого они боятся, ведь Педро - это Петр.

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      Рейтинг: +6293

      Ганнибал Лектор 11 минут назад

      Вот хряки, когда Ананидзе подписывали вообще не комплексовали. А тут детский сад какой-то

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      Рейтинг: +2120

      kvm 13 минут назад

      мож он гей и есть?

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