Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл объяснил, почему на его футболке не написано прозвище Педриньо.

– Как правильно называть: Педро Габриэл или Педриньо?

– Педриньо!

– Почему в России вас так не называют?

– Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

– Руководство сказало, что не очень?

– Да.

– Вам объяснили, почему?

– Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.