Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой»

Идиоты. Хорошо у нас Кака не играл...
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл объяснил, почему на его футболке не написало прозвище Педриньо.
— Как правильно называть Педриньо?
— Педриньо!
— Почему в России вас так не называют?
— Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.
— Руководство сказало, что не очень?
— Да.
— Вам объяснили, почему?
— Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.
- «Локомотива» купил Педриньо у «Брагантино».
- Рыночная стоимость Педриньо – 1,8 миллиона.
- Он дебютировал за клуб в матче с «Факелом».