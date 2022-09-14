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  • Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой»

Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой»

14 сентября 2022, 18:19
29

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл объяснил, почему на его футболке не написано прозвище Педриньо.

– Как правильно называть: Педро Габриэл или Педриньо?

– Педриньо!

– Почему в России вас так не называют?

– Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

– Руководство сказало, что не очень?

– Да.

– Вам объяснили, почему?

– Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.

  • «Локомотива» купил Педриньо у «Брагантино».
  • Рыночная стоимость Педриньо – 1,8 миллиона.
  • Он дебютировал за клуб в матче с «Факелом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Педро Габриэл
Комментарии (29)
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kvm
1663168860
мож он гей и есть?
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Ганнибал Лектор
1663168956
Вот хряки, когда Ананидзе подписывали вообще не комплексовали. А тут детский сад какой-то
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NewLife
1663169430
Это многое говорит об озабоченности, темноте, необразованности, глупости и испорченности руководства. Пусть возьмут телефонную книгу любого испаноязычного города и увидят, что там половина тех, кого они боятся, ведь Педро - это Петр.
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Rabinovi_ch
1663169464
Идиоты. Хорошо у нас Кака не играл...
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Enter2006
1663170020
Тебя обманули. Пед ри ньо вообще никак не означает что ты голубой. Вот к примеру Игор Бенвенуто - другое дело, 3,14дарас ещё тот.
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Hoahin
1663170650
Жирков (jerk off) бегал в Англии и ничего. У кого что болит, тот про то и говорит))
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сутулая собака и лисы
1663171651
людям нужно меньше думать о членах. а хотя... ;)
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rammax fcsm
1663172939
Что напишем на футболке? ПЕДЕ.РАСТИНЬО! Эээ.... Не, нельзя....
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