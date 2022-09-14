Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл объяснил, почему на его футболке не написано прозвище Педриньо.
– Как правильно называть: Педро Габриэл или Педриньо?
– Педриньо!
– Почему в России вас так не называют?
– Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.
– Руководство сказало, что не очень?
– Да.
– Вам объяснили, почему?
– Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.
- «Локомотива» купил Педриньо у «Брагантино».
- Рыночная стоимость Педриньо – 1,8 миллиона.
- Он дебютировал за клуб в матче с «Факелом».
Источник: «Спорт-Экспресс»