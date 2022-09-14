Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл объяснил, почему на его футболке не написало прозвище Педриньо.

— Как правильно называть Педриньо?

— Педриньо!

— Почему в России вас так не называют?

— Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

— Руководство сказало, что не очень?

— Да.

— Вам объяснили, почему?

— Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.