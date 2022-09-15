«Зенит» впервые в сезоне проиграл, матч Киргизия – Россия под угрозой срыва, «Барса» продлила контракт с Гави и другие новости дня

Владелец «Челси» Боули объяснил увольнение Тухеля.

Матч Киргизия – Россия под угрозой срыва («Мутко против»).

Ибрагимович: «Завершу карьеру, когда увижу игрока сильнее меня».

«Барселона» продлила контракт с Гави. Отступные – миллиард.

Заварзин: «Игнатьев пять минут слушал Смородскую, а потом спросил: «Зачем вам это надо, если вы в футболе нулевая?».

«Вот так и прошла моя карьера». Гасилин заплакал после поражения «Амкала» от «Звезды».

«Амкал» будет требовать переигровку матча со «Звездой» в Кубке России.

Стало известно, сколько Федун заработал на продаже «Спартака».

Игрок «Амкала»: «Судьи – дебилы. Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен».

Смолов рассказал об ужине в Нью-Йорке за 1,5 миллиона рублей.

Педро Габриэл: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо. Руководство сказало, что это звучит как гей, голубой».

Кубок России. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Крыльям Советов» и потерпел первое поражение в сезоне.

Россия впервые за 18 лет покинула топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА.