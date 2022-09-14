«Амкал» будет требовать переигровку матча со «Звездой» в Кубке России

Создатель «Амкала» Герман Попков заявил, что клуб будет требовать переигровку матча 3-го раунда Кубка России с «Звездой» (2:2, 2:4 – по пенальти).

«Будем ли требовать переигровку? Да, напишем в РФС. Посмотрим, что ответят», – сказал Попков.