«Амкал» будет требовать переигровку матча со «Звездой» в Кубке России

Бесполезно обращаться с требованием переигровки, с другой стороны - бетонная стена. Они с такими обращениями даже клубы РПЛ посылают на три буквы.
Создатель «Амкала» Герман Попков заявил, что клуб будет требовать переигровку матча 3-го раунда Кубка России с «Звездой» (2:2, 2:4 – по пенальти).
«Будем ли требовать переигровку? Да, напишем в РФС. Посмотрим, что ответят», – сказал Попков.
- Игроки «Амкала» были возмущены первым голом «Звезды».
- «Амкал» пропустил прямым ударом со штрафного, когда игроки разговаривали с судьей.
- Это был дебютный сезон для медийной команды в Кубке России.