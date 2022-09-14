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    «Амкал» будет требовать переигровку матча со «Звездой» в Кубке России

    Создатель «Амкала» Герман Попков заявил, что клуб будет требовать переигровку матча 3-го раунда Кубка России с «Звездой» (2:2, 2:4 – по пенальти).

    «Будем ли требовать переигровку? Да, напишем в РФС. Посмотрим, что ответят», – сказал Попков.

    • Игроки «Амкала» были возмущены первым голом «Звезды».
    • «Амкал» пропустил прямым ударом со штрафного, когда игроки разговаривали с судьей.
    • Это был дебютный сезон для медийной команды в Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4750

      Enter2006 2 часа назад

      Бесполезно обращаться с требованием переигровки, с другой стороны - бетонная стена. Они с такими обращениями даже клубы РПЛ посылают на три буквы.

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      Рейтинг: +683

      3meeeD 2 часа назад

      Они даже читать не будут))кто вы такие?)))

      0
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      Рейтинг: +5783

      GoldPlayFIFARus9 > 3meeeD 1 час назад

      Одна из команд участников кубка России

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