Матч ЦСКА – 2Drots не состоится. В клубе РПЛ раскрыли подробности

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб не проведет товарищеский матч с 2Drots.

— Почему не состоится товарищеский матч с 2Drots?

— Нам была удобна только одна дата, 22 числа. Потому что 28 числа уже официальный матч. Если проводить игру 23 сентября, то ломается недельный цикл, это уже идет во вред основной команде. По дате не стыковались. Нам было удобно только 22 числа. 2Drots не подходила эта дата.

— Не обговаривали планы на будущее?

— Есть следующая пауза на сборные, но так далеко не планируем.