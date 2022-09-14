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    Матч ЦСКА – 2Drots не состоится. В клубе РПЛ раскрыли подробности

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб не проведет товарищеский матч с 2Drots.

    — Почему не состоится товарищеский матч с 2Drots?

    — Нам была удобна только одна дата, 22 числа. Потому что 28 числа уже официальный матч. Если проводить игру 23 сентября, то ломается недельный цикл, это уже идет во вред основной команде. По дате не стыковались. Нам было удобно только 22 числа. 2Drots не подходила эта дата.

    — Не обговаривали планы на будущее?

    — Есть следующая пауза на сборные, но так далеко не планируем.

    • 2Drots – победитель 1-го розыгрыша Медийной футбольной лиги.
    • Команде позволили участвовать в Кубке России, где она выбила в 1/256 финала «Чертаново» (3:0).
    • ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17148

      Cleaner 1 час назад

      2Drots еще и условия какие то выдвигал? Им была оказана честь сыграть с ТПО-КЛУБОМ РПЛ, а им дата не подошла??? Пусть дальше играют с подобными себе Дротами...(((

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      Рейтинг: +502

      Fialet > Cleaner 41 минуту назад

      Да уж, дротсеры совсем оборзели. Надеюсь ни один серьёзный клуб больше никогда с ними ни о чём договариваться не будет.

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