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    «Давайте у нас Педриньо не будет». «Локомотив» попросил комментатора не использовать прозвище игрока

    «Локомотив» попросил не называть нападающего Педро Габриэла, используя его прозвище Педриньо.

    «В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо.

    Потому что попросили в клубе. Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет. Как-то так.

    Поэтому мы с тобой тоже теперь обращаемся к 29-му номеру «Локомотива» по паспорту или так, как написано у него на спине», – сказал комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

    • «Локомотива» купил Педриньо у «Брагантино».
    • Рыночная стоимость Педриньо – 1,8 миллиона.
    • Он дебютировал за клуб в матче с «Факелом».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +108

      Romeo 123 9 минут назад

      ******** ****** видит издалика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6293

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      Вот сами себе придумали проблему, причём там, где её не было

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5460

      Красногорск_Фан 27 минут назад

      Педро тоже нормально. Но после хетрика или еще какого важного победного гола принципиальному сопернику будут называть полностью )))))) Сегодня он проявил себя полным ))))) от этого не уйти. В остальном и у нас бывают забавные имена и фамилии. Помню отличного осетина по имени Фаллес. Он всегда по телефону особенно с плохой связью очень издалека начинал представляться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +819

      Rabinovi_ch 34 минуты назад

      Какие то комплексы.
      Если у игрока такое имя или фамилия, ничего в этом такого нет.

      2
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      Рейтинг: +6747

      Антибиотик 58 минут назад

      В чем проблема называть по имени? И на футболке нужно было так же написать. Выдумывают хрень разную.

      2
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      Рейтинг: +683

      3meeeD 58 минут назад

      Дурасов...ну вы поняли
      Пи...ов
      Сорвался)

      0
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