«Давайте у нас Педриньо не будет». «Локомотив» попросил комментатора не использовать прозвище игрока

«Локомотив» попросил не называть нападающего Педро Габриэла, используя его прозвище Педриньо.

«В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо.

Потому что попросили в клубе. Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет. Как-то так.

Поэтому мы с тобой тоже теперь обращаемся к 29-му номеру «Локомотива» по паспорту или так, как написано у него на спине», – сказал комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.