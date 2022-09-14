«Крылья Советов» не отпустили Пиняева в молодежную сборную России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что нападающий Сергей Пиняев не поедет в молодежную сборную России, несмотря на вызов в команду.

«Действительно, в клуб пришел вызов на игроков, которые поедут в молодежную сборную России. Мы пообщались с главным тренером молодежной национальной команды Михаилом Галактионовым и приняли решение.

Сергей Пиняев пропустил достаточно много, сейчас он набирает форму. Целесообразно будет, если он останется в клубе, чтобы максимально быстро набрал форму и вернул свои кондиции», – сказал Корниленко.