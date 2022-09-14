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    «Крылья Советов» не отпустили Пиняева в молодежную сборную России

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что нападающий Сергей Пиняев не поедет в молодежную сборную России, несмотря на вызов в команду.

    «Действительно, в клуб пришел вызов на игроков, которые поедут в молодежную сборную России. Мы пообщались с главным тренером молодежной национальной команды Михаилом Галактионовым и приняли решение.

    Сергей Пиняев пропустил достаточно много, сейчас он набирает форму. Целесообразно будет, если он останется в клубе, чтобы максимально быстро набрал форму и вернул свои кондиции», – сказал Корниленко.

    • 21 сентября молодежная сборная России сыграет с Белоруссией
    • 24 сентября команда встретится с Казахстаном.
    • Пиняев не играл около двух месяцев из-за проблем с легкими.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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