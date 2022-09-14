РФС отреагировал на столкновение на киргизско-таджикской границе. 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке

На границе Киргизии и Таджикистана происходят вооруженные столкновения с участием военнослужащих обоих государств, есть как минимум один погибший. Ситуацию прокомментировал РФС.
«РФС и штаб национальной сборной России продолжают подготовку к сентябрьскому сбору в соответствии с ранее опубликованным графиком», – сказали в службе коммуникаций РФС.
- 24 сентября в Бишкеке должен состояться товарищеский матч Киргизия – Россия.
- Матч под угрозой срыва, но по причинам, не связанным со столкновениями.
- Сборная России не проводила международные матчи с ноября.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»