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    РФС отреагировал на столкновение на киргизско-таджикской границе. 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке

    На границе Киргизии и Таджикистана происходят вооруженные столкновения с участием военнослужащих обоих государств, есть как минимум один погибший. Ситуацию прокомментировал РФС.

    «РФС и штаб национальной сборной России продолжают подготовку к сентябрьскому сбору в соответствии с ранее опубликованным графиком», – сказали в службе коммуникаций РФС.

    • 24 сентября в Бишкеке должен состояться товарищеский матч Киргизия – Россия.
    • Матч под угрозой срыва, но по причинам, не связанным со столкновениями.
    • Сборная России не проводила международные матчи с ноября.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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