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    «Хорошие деньги». Кузманович объяснил, почему в РПЛ много сербов

    Бывший игрок сборной Сербии Здравко Кузманович объяснил широкое представительство своей страны в РПЛ.

    – Сейчас в РПЛ играет много сербских футболистов. Что, на ваш взгляд, мотивирует игроков ехать в РПЛ? Только деньги или еще и надежда, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки?

    – Я очень рад, что в России выступает так много игроков из Сербии. Тем более что между нашими странами такие хорошие отношения. Сербские футболисты любят играть в России: здесь высокий уровень чемпионата и хорошие деньги.

    • Кузманович минувшие выходные провел в Москве на «Кубке Легенд».
    • Серб завершил карьеру в 2020 году.
    • Главное достижение Кузмановича – победа в Кубке Швейцарии с «Базелем» в 2019 году.

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    Источник: Metaratings

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