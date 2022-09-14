«Хорошие деньги». Кузманович объяснил, почему в РПЛ много сербов

Бывший игрок сборной Сербии Здравко Кузманович объяснил широкое представительство своей страны в РПЛ.

– Сейчас в РПЛ играет много сербских футболистов. Что, на ваш взгляд, мотивирует игроков ехать в РПЛ? Только деньги или еще и надежда, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки?

– Я очень рад, что в России выступает так много игроков из Сербии. Тем более что между нашими странами такие хорошие отношения. Сербские футболисты любят играть в России: здесь высокий уровень чемпионата и хорошие деньги.