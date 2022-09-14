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Агент Денисова оценил игру футболиста за «Спартак»

14 сентября 2022, 09:57
3

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Денисова, в целом доволен, как его клиент себя проявляет.

«Денисов играет в основном составе, и, на мой взгляд, достаточно удачно. Последняя игра не показатель, но до этого он выдал отличную серию матчей. Замечу, что Денисов по профилю центральный полузащитник, но все отметили его прогресс и на позиции справа в обороне. Это ещe раз подтверждает, что Даниил – очень командный игрок и готов ради коллектива адаптироваться. Что касается матча, то игра на игру не приходится. Даниил, как и вся команда, показал не лучшую игру. О причинах лучше расскажет главный тренер «Спартака». Тем более, по моим ощущениям, испанец – очень грамотный специалист, который в скором времени все недочеты исправит.

Денисов свое дело делает, ментально он очень сильный. Вот смотрите, после этой истории с Клаудиньо Даниил открыл счeт голам в РПЛ и сделал дебютный ассист за главный «Спартак», который, кстати, тоже привeл к победному голу. Мне кажется, это лучший демонстрация характера и прогресса.

Но, кстати, поверьте, Даня относится к мему про него и Клаудиньо с юмором. С чувством самоиронии у него все в порядке. В том числе и в этом его сила, которая позволяет ему уже в 19 лет быть не только сильным футболистом, но и самодостаточным человеком», – сказал Маньяков.

  • 19-летний Денисов стоит 1,2 миллиона евро.
  • Игрок – уроженец Санкт-Петербурга.
  • В сезоне РПЛ Денисов не пропустил ни матча, забил гол.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (3)
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alefreddy
1663138730
будем надеется что прибавит
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SLADE2019
1663141730
Денисов-центральный полузащитник, Чернов тоже по амплуа не защитник. Вот и весь вам сказ про работу менеджеров клуба. Может Промеса с Игнатьевым в обороне будут пробовать? Ничему удивляться не стоит. Правильно люди говорят, несправедливо будет, если Спартак в тройке будет. А Денисов на фланге обороны ни фига не прибавит. Также и будет не успевать на нормальными напами.
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zigbert
1663158271
Стабильности в игре еще нет но он молодой и наберется еще опыта.
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