Агент Денисова оценил игру футболиста за «Спартак»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Денисова, в целом доволен, как его клиент себя проявляет.

«Денисов играет в основном составе, и, на мой взгляд, достаточно удачно. Последняя игра не показатель, но до этого он выдал отличную серию матчей. Замечу, что Денисов по профилю центральный полузащитник, но все отметили его прогресс и на позиции справа в обороне. Это ещe раз подтверждает, что Даниил – очень командный игрок и готов ради коллектива адаптироваться. Что касается матча, то игра на игру не приходится. Даниил, как и вся команда, показал не лучшую игру. О причинах лучше расскажет главный тренер «Спартака». Тем более, по моим ощущениям, испанец – очень грамотный специалист, который в скором времени все недочеты исправит.

Денисов свое дело делает, ментально он очень сильный. Вот смотрите, после этой истории с Клаудиньо Даниил открыл счeт голам в РПЛ и сделал дебютный ассист за главный «Спартак», который, кстати, тоже привeл к победному голу. Мне кажется, это лучший демонстрация характера и прогресса.

Но, кстати, поверьте, Даня относится к мему про него и Клаудиньо с юмором. С чувством самоиронии у него все в порядке. В том числе и в этом его сила, которая позволяет ему уже в 19 лет быть не только сильным футболистом, но и самодостаточным человеком», – сказал Маньяков.