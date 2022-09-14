Кузьмичев назвал главное разочарование в составе «Спартака»

Бывший руководитель молодежного сектора «Спартака» Владимир Кузьмичев недоволен игрой полузащитника Михаила Игнатова.

«Для меня самым большое разочарованием является то, что Игнатов не может стабильно заиграть и начать приносить пользу если не в каждом матче, то через матч. Потому что по природе у Миши есть всe. Пару лет назад он увлекался компьютерными играми, что отвлекало от футбола. Но этот этап прошeл, он стал более серьeзно относиться к футболу и начал поправлять свои дела. Но с учетом того, какое количество игрового времени ему предоставляют, это не тот уровень, который я от него ожидал.

Он большой, техничный, умный игрок, выполняет большой объeм работы. Но от него мало созидательных действий, которые от него требуются как от верхнего центрального хавбека. Он должен снабжать нападающих хорошими тонкими передачами – этого не хватает.

Я немного расстроился за Михаила, потому что при том игровом времени, которое он получает, проявляет себя он посредственно. Это раньше говорили: мол, талантливый игрок, но ему дают мало времени, не может себя проявить. Сейчас период, когда ему это время дают. Чего-то в голове, в характере не хватает. Посмотрим, но для меня – это разочарование номер один из тех ребят, которые есть в «Спартаке», – сказал Кузьмичев.