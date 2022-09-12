Сборной Эквадора снова грозит отстранение от ЧМ-2022

Появились новые доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо использовал фальшивые документы.
Daily Mail опубликовал документы и аудиозаписи, подтверждающие, что футболист родился в Колумбии и не имел права играть за эквадорскую национальную команду.
У Кастильо поддельный паспорт, а федерация футбола Эквадора скрыла этот факт.
В связи с этим снова будет подниматься вопрос об отстранении эквадорцев от участия в ЧМ-2022.
Если ФИФА дисквалифицирует Эквадор, то в группе с Катаром, Нидерландами и Сенегалом сыграет сборная Чили.
Источник: Daily Mail