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    Сборной Эквадора снова грозит отстранение от ЧМ-2022

    Появились новые доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо использовал фальшивые документы.

    Daily Mail опубликовал документы и аудиозаписи, подтверждающие, что футболист родился в Колумбии и не имел права играть за эквадорскую национальную команду.

    У Кастильо поддельный паспорт, а федерация футбола Эквадора скрыла этот факт.

    В связи с этим снова будет подниматься вопрос об отстранении эквадорцев от участия в ЧМ-2022.

    Если ФИФА дисквалифицирует Эквадор, то в группе с Катаром, Нидерландами и Сенегалом сыграет сборная Чили.

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    Источник: Daily Mail

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    12.09.2022 23:54
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