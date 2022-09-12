Глеб рассказал, чем Самара круче Лондона

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб вспомнил период выступлений за «Крылья Советов».

Глеб выступал за самарский клуб в 2012 и 2017 годах.

Он завершил карьеру в 2020 году.

— В Самаре вы оказались после долгой карьеры в Европе. К чему пришлось привыкать в Самаре?

— В футбольном плане — ни к чему, тем более в команде было много белорусов. Хотя мы и не делились: русские, белорусы, почти семейная атмосфера. Задача тем более была крайне простая — не вылететь. Так что работали ради этой четкой цели, и получилось.

— А в нефутбольном? Вы рассказывали: «Летом в Самару приехал швед. Договорился по деньгам и вечером попросил по городу прокатить — так он, наверное, грыжу на этих ямах заработал. На следующее утро его в команде не было».

— Дороги были плохие, это правда. База отличная, но добираться до нее — отдельное приключение. К домашнему ЧМ сделали поприличнее, но в первый приезд ровные дороги в Самаре найти было почти нереально.

Другое дело, что мы с ребятами не то чтобы особо с этой базы и стремились выбираться. Я, по большому счету, город так и не посмотрел.

— Но есть что-то, в чем Самара круче Лондона?

— В Лондоне не выпускают космические ракеты, а в Самаре — выпускают. Круто? Круто!