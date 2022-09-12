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    Глеб рассказал, чем Самара круче Лондона

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб вспомнил период выступлений за «Крылья Советов».

    • Глеб выступал за самарский клуб в 2012 и 2017 годах.
    • Он завершил карьеру в 2020 году.

    — В Самаре вы оказались после долгой карьеры в Европе. К чему пришлось привыкать в Самаре?

    — В футбольном плане — ни к чему, тем более в команде было много белорусов. Хотя мы и не делились: русские, белорусы, почти семейная атмосфера. Задача тем более была крайне простая — не вылететь. Так что работали ради этой четкой цели, и получилось.

    — А в нефутбольном? Вы рассказывали: «Летом в Самару приехал швед. Договорился по деньгам и вечером попросил по городу прокатить — так он, наверное, грыжу на этих ямах заработал. На следующее утро его в команде не было».

    — Дороги были плохие, это правда. База отличная, но добираться до нее — отдельное приключение. К домашнему ЧМ сделали поприличнее, но в первый приезд ровные дороги в Самаре найти было почти нереально.

    Другое дело, что мы с ребятами не то чтобы особо с этой базы и стремились выбираться. Я, по большому счету, город так и не посмотрел.

    — Но есть что-то, в чем Самара круче Лондона?

    — В Лондоне не выпускают космические ракеты, а в Самаре — выпускают. Круто? Круто!

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    Источник: Sport24

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