Газзаев: «Некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, хотя «Спартак» играет очень нестабильно»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о тенере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Отправят ли Абаскаля в отставку? Мне сложно тут говорить. Некоторые СМИ поют дифирамбы главному тренеру, но о его работе можно делать выводы по истечению определeнного срока.

Команда очень нестабильно играет. Да, есть изменения, они неплохие, но результата нет. А работа любого тренера — это результат», — заявил Газзаев.