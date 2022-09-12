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    Газзаев: «Некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, хотя «Спартак» играет очень нестабильно»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о тенере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Отправят ли Абаскаля в отставку? Мне сложно тут говорить. Некоторые СМИ поют дифирамбы главному тренеру, но о его работе можно делать выводы по истечению определeнного срока.

    Команда очень нестабильно играет. Да, есть изменения, они неплохие, но результата нет. А работа любого тренера — это результат», — заявил Газзаев.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +794

      Конопляных дел мастер 26 минут назад

      Купленные эти СМИ хряками. Всем же ясно, что Спартак это клубик низа турнирной таблицы. Гыгыгы

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