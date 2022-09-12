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    «Это вредительство». Гурцкая – о переходе Бальде в «Спартак»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о решении «Спартака» подписать нападающего Бальде Кейта.

    «Мне непонятен трансфер Бальде в «Спартак». Николсон не ушeл. Где для Кейта найдeтся место? Возможно, травма Зиньковского в этом плане поможет.

    Мы не знаем, готовился ли Бальде вообще на предсезонке. Чисто внешне выглядит тяжеловато.

    Я помню его по «Лацио», но версию Бальде из «Кальяри» я бы не взял даже на нулевую зарплату, там он был ужасен.

    Я не представляю, какая метаморфоза может произойти с человеком, когда он со стоимости в 30 миллионов евро падает до свободного агента.

    Бальде же реально был звездой в «Лацио» и «Монако». Сейчас он свободный и готов приехать в Россию, а это значит, что у него вообще вариантов не было.

    Поэтому у меня вопрос: надо ли ему что-то, кроме денег? Да и вообще – «Спартаку» нужен опорник, а они берут нападающего. Это вредительство», – сказал Гурцкая.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.
    • Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +576

      SLADE2019 4 минуты назад

      Да пусть человек наберет кондиции, тогда и посмотрим. А по сути вопроса, уже неинтересно обсуждать неудачные трансферы Спартака.

      0
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      Рейтинг: +1394

      jek718875 39 минут назад

      Отрастит ещё больше жопу полируя скамейку, а денюшка капает

      1
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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 1 час назад

      У него нет должной физ кондиции, и не факт что он её наберёт. Пожелаю удачи, но сомнения есть.

      0
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