«Это вредительство». Гурцкая – о переходе Бальде в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о решении «Спартака» подписать нападающего Бальде Кейта.

«Мне непонятен трансфер Бальде в «Спартак». Николсон не ушeл. Где для Кейта найдeтся место? Возможно, травма Зиньковского в этом плане поможет.

Мы не знаем, готовился ли Бальде вообще на предсезонке. Чисто внешне выглядит тяжеловато.

Я помню его по «Лацио», но версию Бальде из «Кальяри» я бы не взял даже на нулевую зарплату, там он был ужасен.

Я не представляю, какая метаморфоза может произойти с человеком, когда он со стоимости в 30 миллионов евро падает до свободного агента.

Бальде же реально был звездой в «Лацио» и «Монако». Сейчас он свободный и готов приехать в Россию, а это значит, что у него вообще вариантов не было.

Поэтому у меня вопрос: надо ли ему что-то, кроме денег? Да и вообще – «Спартаку» нужен опорник, а они берут нападающего. Это вредительство», – сказал Гурцкая.