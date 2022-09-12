«Это вредительство». Гурцкая – о переходе Бальде в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о решении «Спартака» подписать нападающего Бальде Кейта.
«Мне непонятен трансфер Бальде в «Спартак». Николсон не ушeл. Где для Кейта найдeтся место? Возможно, травма Зиньковского в этом плане поможет.
Мы не знаем, готовился ли Бальде вообще на предсезонке. Чисто внешне выглядит тяжеловато.
Я помню его по «Лацио», но версию Бальде из «Кальяри» я бы не взял даже на нулевую зарплату, там он был ужасен.
Я не представляю, какая метаморфоза может произойти с человеком, когда он со стоимости в 30 миллионов евро падает до свободного агента.
Бальде же реально был звездой в «Лацио» и «Монако». Сейчас он свободный и готов приехать в Россию, а это значит, что у него вообще вариантов не было.
Поэтому у меня вопрос: надо ли ему что-то, кроме денег? Да и вообще – «Спартаку» нужен опорник, а они берут нападающего. Это вредительство», – сказал Гурцкая.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.
- Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.