В «Спартаке» объяснили, кто принял решение расторгнуть контракт с Бальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о расторжении контракта с форвардом Кейта Бальде.

«Расторжение контракта с Бальде? Спортивный директор Томаш Амарал принял такое решение. Это полностью его решение», – заявил Малышев.

29-летний центрфорвард из Сенегала Кейта Бальде был приобретен «Спартаком» в 2022 году.

В майке столичного коллектива игрок провел 19 поединков, в них он сумел записать в свой актив 4 гола и оформить 1 ассист.

Форварду не удалось завоевать доверие Абаскаля. Летом 2023 года сенегалец был отправлен в аренду в испанский «Эспаньол».

Ранее было объявлено о том, что «Спартак» и Кейта Бальде прекратили сотрудничество, расторгнув трудовое соглашение.