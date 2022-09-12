«Ахмат» уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН» («Чемпионат»)

Стали известны новые обстоятельства ухода Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».
«В перерыве матча [с «Пари НН»] состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке.
Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», – сообщил источник «Чемпионата».
- Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 года.
- После 9 туров команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- Грозненцы в субботу дома проиграли «Пари НН» со счетом 1:3.
Новый рекорд РПЛ – число тренерский отставок после 9 туров: после увольнения Талалаева их 7
Источник: «Чемпионат»