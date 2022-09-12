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    «Ахмат» уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН» («Чемпионат»)

    Стали известны новые обстоятельства ухода Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

    «В перерыве матча [с «Пари НН»] состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке.

    Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 года.
    • После 9 туров команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • Грозненцы в субботу дома проиграли «Пари НН» со счетом 1:3.

    Новый рекорд РПЛ – число тренерский отставок после 9 туров: после увольнения Талалаева их 7

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2115

      kvm 11 минут назад

      ...сел в самолёт во время 2-го тайма и перекрестился...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Павлюченко9 2 часа назад

      Я думаю Талалаева уволили по той же причине что и Тухеля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Павлюченко9 2 часа назад

      Это совсем жестко уволить в перерыве игры не припомню такого

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Павлюченко9 > Enter2006 1 час назад

      Надеюсь кадырова вперед ногами вынесли

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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 > Павлюченко9 1 час назад

      дон приказал дон, без разницы в каком отрезке времени, могли и вперёд ногами вынести, дон.

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