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    Наумов: «Немецкие гастарбайтеры сделали «Локомотив» средней командой»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов недоволен работой главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Я не вижу никакого подъема «Локомотива», несмотря на то, что последние две игры в чемпионате сыграли хорошо. Сегодня я поймал себя на мысли, что играли две средние команды РПЛ, но у одной больше желания, чем у другой – имею в виду «Факел».

    К сожалению, немецкие гастарбайтеры, которые пришли в клуб, сделали «Локомотив» средней командой. Так они не будут ни наверху, ни внизу, будут ковыряться в середине турнирной таблицы. Причем тренерский штаб «железнодорожников» почему-то делает все возможное, чтобы команда не выигрывала. Тех, кто хорошо играет, они меняют, а тех, кто плохо играет, оставляют на поле. В итоге у «Локомотива» нет ни мысли, ни игры, бегают как бог прикажет. Выиграют – и хорошо, не получится победить – ну и ладно», – сказал Наумов.

    • В 9-м туре РПЛ «Локомотив» уступил «Факелу» (0:2).
    • У «Локомотива» 3 поражения подряд.
    • «Локомотив» идет в таблице 11-м.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3751

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Цорна гнать нужно в первую очередь, от него все беды.

      0
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      Рейтинг: +100

      crf575757 2 часа назад

      Правильно сказано! И где только откопали эту немецкую бездарность!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4709

      Enter2006 2 часа назад

      Зато как они от счастья орали после победы над Химками! Сейчас снова язык в задницу засунули. Уже давно пора увольнять немцев...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5412

      Красногорск_Фан > Enter2006 2 часа назад

      Увольнять это в прошлом сезоне. Сейчас уже как минимум сажать на кол

      0
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      Рейтинг: +5412

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Согласен. Отвратительное зрелище. Даже при николиче если команда проигрывала я понимал что он задумал на поле. А тут просто как животинок выпустили хаотично побегать 2 тайма.

      2
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      Рейтинг: +17085

      Cleaner 2 часа назад

      СРЕДНЕЙ? Ржу ни могу. Они сделали Локо отстойной командой!

      2
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