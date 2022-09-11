Наумов: «Немецкие гастарбайтеры сделали «Локомотив» средней командой»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов недоволен работой главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Я не вижу никакого подъема «Локомотива», несмотря на то, что последние две игры в чемпионате сыграли хорошо. Сегодня я поймал себя на мысли, что играли две средние команды РПЛ, но у одной больше желания, чем у другой – имею в виду «Факел».

К сожалению, немецкие гастарбайтеры, которые пришли в клуб, сделали «Локомотив» средней командой. Так они не будут ни наверху, ни внизу, будут ковыряться в середине турнирной таблицы. Причем тренерский штаб «железнодорожников» почему-то делает все возможное, чтобы команда не выигрывала. Тех, кто хорошо играет, они меняют, а тех, кто плохо играет, оставляют на поле. В итоге у «Локомотива» нет ни мысли, ни игры, бегают как бог прикажет. Выиграют – и хорошо, не получится победить – ну и ладно», – сказал Наумов.