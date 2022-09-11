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  • Наумов: «Немецкие гастарбайтеры сделали «Локомотив» средней командой»

Наумов: «Немецкие гастарбайтеры сделали «Локомотив» средней командой»

11 сентября 2022, 18:09
5

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов недоволен работой главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Я не вижу никакого подъема «Локомотива», несмотря на то, что последние две игры в чемпионате сыграли хорошо. Сегодня я поймал себя на мысли, что играли две средние команды РПЛ, но у одной больше желания, чем у другой – имею в виду «Факел».

К сожалению, немецкие гастарбайтеры, которые пришли в клуб, сделали «Локомотив» средней командой. Так они не будут ни наверху, ни внизу, будут ковыряться в середине турнирной таблицы. Причем тренерский штаб «железнодорожников» почему-то делает все возможное, чтобы команда не выигрывала. Тех, кто хорошо играет, они меняют, а тех, кто плохо играет, оставляют на поле. В итоге у «Локомотива» нет ни мысли, ни игры, бегают как бог прикажет. Выиграют – и хорошо, не получится победить – ну и ладно», – сказал Наумов.

  • В 9-м туре РПЛ «Локомотив» уступил «Факелу» (0:2).
  • У «Локомотива» 3 поражения подряд.
  • «Локомотив» идет в таблице 11-м.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1662909437
Согласен. Отвратительное зрелище. Даже при николиче если команда проигрывала я понимал что он задумал на поле. А тут просто как животинок выпустили хаотично побегать 2 тайма.
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Enter2006
1662909761
Зато как они от счастья орали после победы над Химками! Сейчас снова язык в задницу засунули. Уже давно пора увольнять немцев...
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crf575757
1662910442
Правильно сказано! И где только откопали эту немецкую бездарность!
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Иван Петров 1986
1662910739
Цорна гнать нужно в первую очередь, от него все беды.
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