«Зенит» – «Оренбург»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Павловец, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

Запасные: Гошев, Сысуев, Полуяхтов, Стаматов, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Гурциев, Мансилья, Акоста.