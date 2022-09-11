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    «Зенит» – «Оренбург»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев.

    Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

    «Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Павловец, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

    Запасные: Гошев, Сысуев, Полуяхтов, Стаматов, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Гурциев, Мансилья, Акоста.

    • Матч начнется в 17:30 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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