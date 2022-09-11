Гогниев: «У «Химок» есть проблески игры. Результат придет»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подытожил матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

— Оцените результат матча.

— Результат — это игра команды, еe целостность. Нам до идеальной игры далеко, но проблески есть. Если бы мы реализовали моменты, то все сказали бы, что «Химки» в порядке — за десять дней стали играть в другой футбол. Это не так, в любом случае, все дается путем длительной, тяжелой работы. Результат придет, у нас критерии оценки тренера и вообще всего — результат.

В матче с «Крыльями Советов» была игра в нашем исполнении, то, что мы планировали — многое сделали, многое получалось, что-то не выходило, но на это нужно время. Я ещe раз хочу поздравить своих футболистов, они квалифицированные и быстро перестраиваются, слушают своего главного тренера. Двигаемся дальше, у нас много игр, нужно восстановиться и показывать яркую игру.