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    Гогниев: «У «Химок» есть проблески игры. Результат придет»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подытожил матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

    — Оцените результат матча.

    — Результат — это игра команды, еe целостность. Нам до идеальной игры далеко, но проблески есть. Если бы мы реализовали моменты, то все сказали бы, что «Химки» в порядке — за десять дней стали играть в другой футбол. Это не так, в любом случае, все дается путем длительной, тяжелой работы. Результат придет, у нас критерии оценки тренера и вообще всего — результат.

    В матче с «Крыльями Советов» была игра в нашем исполнении, то, что мы планировали — многое сделали, многое получалось, что-то не выходило, но на это нужно время. Я ещe раз хочу поздравить своих футболистов, они квалифицированные и быстро перестраиваются, слушают своего главного тренера. Двигаемся дальше, у нас много игр, нужно восстановиться и показывать яркую игру.

    • Гогниев принял команду на прошлой неделе.
    • «Химки» не побеждают 6 матчей подряд.
    • Команда идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4685

      Enter2006 4 минуты назад

      Как ты смел Садыгова не выпустить на поле? "не выпустил..- раз". Счётчик пошёл ))

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