Матч «Кадис» – «Барселона» прервали из-за инфаркта у зрителя. Вратарь хозяев доставил на трибуны дефибриллятор

Встречу пятого тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» пришлось прервать во втором тайме. Одному из зрителей стало плохо.

Болельщику оказывали помощь. Выяснилось, что он перенес инфаркт.

Помощь в ситуации оказал вратарь «Кадиса», доставивший на трибуны сумку с медицинским оборудованием – дефибриллятором.