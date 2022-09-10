Матч «Кадис» – «Барселона» прервали из-за инфаркта у зрителя. Вратарь хозяев доставил на трибуны дефибриллятор

Встречу пятого тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» пришлось прервать во втором тайме. Одному из зрителей стало плохо.
Болельщику оказывали помощь. Выяснилось, что он перенес инфаркт.
Помощь в ситуации оказал вратарь «Кадиса», доставивший на трибуны сумку с медицинским оборудованием – дефибриллятором.
- Футболисты уходили в подтрибунное помещение, но матч будет доигран.
- «Барселона» к моменту приостановки встречи вела 2:0.
- Встречу обслуживает главный судья Карлос дель Серро Гранде.
Источник: Marca