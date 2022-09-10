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    Матч «Кадис» – «Барселона» прервали из-за инфаркта у зрителя. Вратарь хозяев доставил на трибуны дефибриллятор

    Встречу пятого тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» пришлось прервать во втором тайме. Одному из зрителей стало плохо.

    Болельщику оказывали помощь. Выяснилось, что он перенес инфаркт.

    Помощь в ситуации оказал вратарь «Кадиса», доставивший на трибуны сумку с медицинским оборудованием – дефибриллятором.

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    Источник: Marca

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    10.09.2022 22:03
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