Мелкадзе: «Чувствую, что я нужен «Сочи». В «Спартаке» было не так»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о самоощущении в команде.

— Можно сказать, что вы нашли ту команду, в которой чувствуете себя комфортно?

— Да, тут хорошая команда и город – мой. Коллектив подобран классный. Так что мне комфортно.

— Чувствуете себя здесь нужным по сравнению со «Спартаком»?

— Да, безусловно. Даже в прошлом году, когда была конкуренция с Кассьеррой, у меня не было чувства, что я тут не нужен. В этом году тем более.