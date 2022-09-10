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    Мелкадзе: «Чувствую, что я нужен «Сочи». В «Спартаке» было не так»

    Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о самоощущении в команде.

    — Можно сказать, что вы нашли ту команду, в которой чувствуете себя комфортно?

    — Да, тут хорошая команда и город – мой. Коллектив подобран классный. Так что мне комфортно.

    — Чувствуете себя здесь нужным по сравнению со «Спартаком»?

    — Да, безусловно. Даже в прошлом году, когда была конкуренция с Кассьеррой, у меня не было чувства, что я тут не нужен. В этом году тем более.

    • Мелкадзе в «Сочи» с зимы.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • У Мелкадзе серия из 3 матчей РПЛ с голами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      (Меня за банили) 1 час назад

      Ну да , в Спартаке нужно было конкуренцию выиграть, конечно не так.

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      Рейтинг: +384

      Фитоняшич 2 часа назад

      До 24-ёх лет держали тебя, выпускали, под разных тренеров оставляли.
      Ну не пошло. Вот у Соболева пошло, у тебя не пошло.

      0
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      Рейтинг: +767

      (Меня за банили) > Фитоняшич 1 час назад

      Он хотел как Ананидзе, быть вечно в перспективных.

      0
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      Рейтинг: +384

      Фитоняшич > (Меня за банили) 1 час назад

      Да там у Джано чуть больше сотни матчей за 10 лет.
      Это уж совсем слабовато.

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