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    «На поле выглядел не хуже пацанов из второй лиги». Головин – об игре хоккеиста Капризова в футбол

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, умеет ли играть в футбол нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.

    – Ты знаком с Кириллом Капризовым, с которым вы родились в одной Кемеровской области – только ты в Калтане, а он в деревне Кузедеево. Он в интервью называл тебя красавчиком, рассказывал, что ты каждый год в Калтане устраиваешь футбольные матчи, в одном из которых и он поучаствовал. Даже что-то забил, хотя не считает, что умеет хорошо играть. А тебе как Капризов-футболист?

    – Мы знакомы очень давно, но тоже не до степени дружбы. В последнее время совсем мало общались – только, опять же, изредка поздравляем друг друга.

    А в футбол – да, играли. Это было в начале пандемии. Он тоже был в Сибири, мы устраивали мини-турнир, и он играл за мою команду. Против нас вышли пацаны из второй лиги и за нас – тоже.

    На самом деле Кирилл там неплохо смотрелся! На уровне ребят из второй лиги это было не так просто, но он нормально играл, точно не хуже них, и действительно забил. Так что пусть не принижает свой уровень!

    – Сам смотришь НХЛ? Болеешь там за кого-нибудь?

    – Вообще не смотрю хоккей по телевизору. Вживую смотреть интересно, по телику – вообще нет.

    Сам очень люблю и просто на коньках кататься, и в хоккей играть зимой с пацанами. Раньше, когда отпуска в России были длинные, очень часто это делал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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