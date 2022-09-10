Йоканович прокомментировал свое дебютное поражение в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча девятого тура РПЛ против «Сочи».

Москвичи на выезде проиграли со счетом 1:2.

Для сербского специалиста это дебютное поражение в чемпионате.

– Мы очень плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Сочинцы были быстрее нас, лучше действовали в единоборствах.

Потом мы проснулись, отыграли один мяч, пытались вернуться в игру во второй половине, но наших усилий не хватило, чтобы заработать сегодня очки.

«Сочи» играл лучше нас и заслуженно победил.

– Почему команда так плохо начала встречу и давала столько пространства в своей штрафной?

– И не только в штрафной. Нам противостоял очень опытный соперник, и мы должны были много работать, быть быстрее них, но всe пошло не так, как я ожидал.

Дело было не только в свободных зонах, но также в энергии, желании и самоотдаче. Я тоже был удивлeн такой игрой.

– Почему в перерыве вы решились на тройную замену?

– Она исходила из логики – команда действовала недостаточно хорошо, и мы искали способ улучшить игру.