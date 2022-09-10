Йоканович прокомментировал свое дебютное поражение в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча девятого тура РПЛ против «Сочи».
- Москвичи на выезде проиграли со счетом 1:2.
- Для сербского специалиста это дебютное поражение в чемпионате.
– Мы очень плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Сочинцы были быстрее нас, лучше действовали в единоборствах.
Потом мы проснулись, отыграли один мяч, пытались вернуться в игру во второй половине, но наших усилий не хватило, чтобы заработать сегодня очки.
«Сочи» играл лучше нас и заслуженно победил.
– Почему команда так плохо начала встречу и давала столько пространства в своей штрафной?
– И не только в штрафной. Нам противостоял очень опытный соперник, и мы должны были много работать, быть быстрее них, но всe пошло не так, как я ожидал.
Дело было не только в свободных зонах, но также в энергии, желании и самоотдаче. Я тоже был удивлeн такой игрой.
– Почему в перерыве вы решились на тройную замену?
– Она исходила из логики – команда действовала недостаточно хорошо, и мы искали способ улучшить игру.