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    Йоканович прокомментировал свое дебютное поражение в РПЛ

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча девятого тура РПЛ против «Сочи».

    • Москвичи на выезде проиграли со счетом 1:2.
    • Для сербского специалиста это дебютное поражение в чемпионате.

    – Мы очень плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Сочинцы были быстрее нас, лучше действовали в единоборствах.

    Потом мы проснулись, отыграли один мяч, пытались вернуться в игру во второй половине, но наших усилий не хватило, чтобы заработать сегодня очки.

    «Сочи» играл лучше нас и заслуженно победил.

    – Почему команда так плохо начала встречу и давала столько пространства в своей штрафной?

    – И не только в штрафной. Нам противостоял очень опытный соперник, и мы должны были много работать, быть быстрее них, но всe пошло не так, как я ожидал.

    Дело было не только в свободных зонах, но также в энергии, желании и самоотдаче. Я тоже был удивлeн такой игрой.

    – Почему в перерыве вы решились на тройную замену?

    – Она исходила из логики – команда действовала недостаточно хорошо, и мы искали способ улучшить игру.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +998

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Как надоели старые песни , которые поют новые тренеры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17060

      Cleaner 1 час назад

      У Динамо начался новый период - вторые ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА!...)))

      1
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