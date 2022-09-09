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    Макаров: «Динамо» проиграло «Сочи» из-за поля»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров раскритиковал поле стадиона «Фишт» после матча девятого тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

    «Я спишу всe на поле, потому что очень ужасное поле, на таком газоне невозможно играть в футбол. Из‑за этого у нас не получалось», – сказал игрок.

    • Макаров забил единственный гол «Динамо».
    • Москвичи впервые в сезоне РПЛ проиграли.
    • Впереди у «Динамо» кубковый матч против «Ахмата».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    09.09.2022 22:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      omitrene 16 минут назад

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      Рейтинг: +391

      Shotlandets86 1 час назад

      Поле одинаковое для обеих команд, хоть и реально ужасное, а проиграли вы так как забыли выйти из раздевалки на первый тайм. Ну и справедливости ради, к Денису второй матч подряд претензий минимум, лучший.

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      Рейтинг: +3829

      raritet 2 часа назад

      Не понял. А что Динамо и Сочи играли на разных полях?

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      Рейтинг: +88

      Ill Ich 2 часа назад

      Отвратительное поле в Казани не стало препятствием для того же Макарова, когда он забил победный гол-красавец в ворота "Зенита". Разбаловала, видать, столица Дениса. Подавай ему супер-газон!

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