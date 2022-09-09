Макаров: «Динамо» проиграло «Сочи» из-за поля»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров раскритиковал поле стадиона «Фишт» после матча девятого тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Я спишу всe на поле, потому что очень ужасное поле, на таком газоне невозможно играть в футбол. Из‑за этого у нас не получалось», – сказал игрок.