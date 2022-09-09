Макаров: «Динамо» проиграло «Сочи» из-за поля»

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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров раскритиковал поле стадиона «Фишт» после матча девятого тура РПЛ против «Сочи» (1:2).
«Я спишу всe на поле, потому что очень ужасное поле, на таком газоне невозможно играть в футбол. Из‑за этого у нас не получалось», – сказал игрок.
- Макаров забил единственный гол «Динамо».
- Москвичи впервые в сезоне РПЛ проиграли.
- Впереди у «Динамо» кубковый матч против «Ахмата».