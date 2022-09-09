Агент Гурцкая ответил Зареме. Она назвала его «сказочником»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Она назвала его «сказочником».
«Сначала хотел обидеться. Потом подумал: что может быть лучшим комплиментом от матери пятерых детей, которая называет тебя сказочником? Вдруг она читает эти сказки своим прекрасным детям на ночь. Я расценил это как комплимент», – сказал Гурцкая.
- Зарема дала понять, что информация Гурцкая о переговорах Федуна и Антонио Конте в 2014 году неправдива.
- Федун покинул «Спартак» в августе.
- Он владел клубом с 2004 года.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»