Зарема прокомментировала новость о том, что Федун уговаривал Конте возглавить «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова агента Тимура Гурцкая о том, что ее супруг уговаривал тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте возглавить московский клуб.

«Бегемот — сказочник. То, о чем он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так — все верно. Ждем новые байки!» – сказала Салихова.