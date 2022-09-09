Зарема прокомментировала новость о том, что Федун уговаривал Конте возглавить «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова агента Тимура Гурцкая о том, что ее супруг уговаривал тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте возглавить московский клуб.
«Бегемот — сказочник. То, о чем он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так — все верно. Ждем новые байки!» – сказала Салихова.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
- 22 августа «Лукойл» стал владельцем клуба
- Федун руководил клубом 18 лет.
Источник: «РБ Спорт»