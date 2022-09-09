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    Зарема прокомментировала новость о том, что Федун уговаривал Конте возглавить «Спартак»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова агента Тимура Гурцкая о том, что ее супруг уговаривал тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте возглавить московский клуб.

    «Бегемот — сказочник. То, о чем он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так — все верно. Ждем новые байки!» – сказала Салихова.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • 22 августа «Лукойл» стал владельцем клуба
    • Федун руководил клубом 18 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5509

      Беспонтий 2 часа назад

      а вот и новости от лучезарной
      (что называется привстав с биде )
      тем кто скучал и думал о пи..де

      5
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      ...
      Рейтинг: +32917

      VVM1964 > Беспонтий 1 час назад

      Я так понимаю ты один из первых кто соскучился )))

      0
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      Рейтинг: +4660

      Enter2006 2 часа назад

      Сказка ложь, да в ней намёк - добрым молодцам - урок. А. С. Пушкин. Пусть намёков в сказке много, не судите её строго. ))

      1
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