Смородская двумя словами охарактеризовала трансферную политику «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу клуба на трансферном рынке.
– Как охарактеризуете трансферную политику «Локомотива» после закрытия окна?
– Кошмар и ужас! Это всe, что можно сказать. Кого они купили в это трансферное окно, кто заслуживает внимания?
– Мы не знаем потенциал всех новичков. Вдруг кто‑то раскроется?
– Думаю, «вдруг» не произойдет. Как и все предыдущие трансферы – это всe футбольные неудачники.
– Тогда кто для вас главная неудача из всех?
– Даже не знаю. Я не знаю никого, кто вообще заслуживает внимания.
- «Локо» подписал Лукаса Фассона, Педриньо, Марио Митая, Марко Раконьяца, Ивана Кузьмичева и Ивана Игнатьева.
- Суммарно клуб потратил 13,2 миллиона евро – больше всех в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»