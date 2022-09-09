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    Смородская двумя словами охарактеризовала трансферную политику «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу клуба на трансферном рынке.

    – Как охарактеризуете трансферную политику «Локомотива» после закрытия окна?

    – Кошмар и ужас! Это всe, что можно сказать. Кого они купили в это трансферное окно, кто заслуживает внимания?

    – Мы не знаем потенциал всех новичков. Вдруг кто‑то раскроется?

    – Думаю, «вдруг» не произойдет. Как и все предыдущие трансферы – это всe футбольные неудачники.

    – Тогда кто для вас главная неудача из всех?

    – Даже не знаю. Я не знаю никого, кто вообще заслуживает внимания.

    • «Локо» подписал Лукаса Фассона, Педриньо, Марио Митая, Марко Раконьяца, Ивана Кузьмичева и Ивана Игнатьева.
    • Суммарно клуб потратил 13,2 миллиона евро – больше всех в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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