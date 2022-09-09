Смородская двумя словами охарактеризовала трансферную политику «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу клуба на трансферном рынке.

– Как охарактеризуете трансферную политику «Локомотива» после закрытия окна?

– Кошмар и ужас! Это всe, что можно сказать. Кого они купили в это трансферное окно, кто заслуживает внимания?

– Мы не знаем потенциал всех новичков. Вдруг кто‑то раскроется?

– Думаю, «вдруг» не произойдет. Как и все предыдущие трансферы – это всe футбольные неудачники.

– Тогда кто для вас главная неудача из всех?

– Даже не знаю. Я не знаю никого, кто вообще заслуживает внимания.