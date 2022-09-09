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    Агент Мевли назвал вероятную дату дебюта словенца за «Спартак»

    Андрей Степанов, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал, когда игрок сможет дебютировать за московскую команду.

    – Миха полностью выполнял тренировочный объем работы в «Аланьяспоре», потому что на протяжении лета мы вели переговоры со многими клубами.

    Мы понимали, что в любой момент надо быть готовыми к тому, что Миха сменит клуб и сразу же надо идти в бой.

    Не забывайте, что Миха является игроком сборной Словении, в июне он играл несколько матчей за сборную. Вскоре у него также ожидаются очень важные матчи со сборной.

    Он готовится, и вчера Словения подтвердила его вызов, несмотря на то, что он подписал контракт со «Спартаком». С физической формой не должно быть никаких проблем.

    Отсутствие игровой практики может каким-то образом сказаться, но в целом Миха готов. А главное – он очень мотивирован и готов доказать себе и другим, что он классный футболист, готовый играть в таком клубе, как «Спартак».

    – Он сможет дебютировать в эти выходные?

    – Есть юридические моменты, касающиеся разрешения на работу в России. Я не уверен, что к воскресной игре Миха получит разрешение на работу. Мы не ожидаем его участие в игре против «Ростова».

    Он все равно поедет с командой в Ростов на случай, если получит разрешение на работу. Но вероятная дата дебюта – в кубковом матче против «Факела» или уже на следующих выходных в дерби с «Локомотивом».

    • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее словенец играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1475

      alefreddy 3 часа назад

      скорее бы уже а то проходной двор оборона

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      Ответить
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      Рейтинг: +19690

      derrik2000 > alefreddy 2 часа назад

      Чё, думаешь, "Мевля - наше ФСЁ???"
      Ну, в матчах с середнячками можно было бы и без него обойтись, а, вот, с ЦСКА, Ростовом сомневаюсь.
      Тем более, как оказывается, с Ростовом его и не будет.

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