Агент Мевли назвал вероятную дату дебюта словенца за «Спартак»

Андрей Степанов, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал, когда игрок сможет дебютировать за московскую команду.

– Миха полностью выполнял тренировочный объем работы в «Аланьяспоре», потому что на протяжении лета мы вели переговоры со многими клубами.

Мы понимали, что в любой момент надо быть готовыми к тому, что Миха сменит клуб и сразу же надо идти в бой.

Не забывайте, что Миха является игроком сборной Словении, в июне он играл несколько матчей за сборную. Вскоре у него также ожидаются очень важные матчи со сборной.

Он готовится, и вчера Словения подтвердила его вызов, несмотря на то, что он подписал контракт со «Спартаком». С физической формой не должно быть никаких проблем.

Отсутствие игровой практики может каким-то образом сказаться, но в целом Миха готов. А главное – он очень мотивирован и готов доказать себе и другим, что он классный футболист, готовый играть в таком клубе, как «Спартак».

– Он сможет дебютировать в эти выходные?

– Есть юридические моменты, касающиеся разрешения на работу в России. Я не уверен, что к воскресной игре Миха получит разрешение на работу. Мы не ожидаем его участие в игре против «Ростова».

Он все равно поедет с командой в Ростов на случай, если получит разрешение на работу. Но вероятная дата дебюта – в кубковом матче против «Факела» или уже на следующих выходных в дерби с «Локомотивом».