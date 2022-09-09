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    Мудрик заявил, что готов перейти в лондонский «Арсенал» зимой

    Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал информацию об интересе со стороны «Арсенала».

    «Я мечтаю о выступлении в АПЛ. Думаю, что каждый футболист мечтает об этом. «Арсенал» – очень хорошая команда с отличным тренером. Мне нравится то, как они играют. Да, будет очень сложно отказать им. Я не смогу отказать, но трансфер зависит не только от меня.

    Посмотрим зимой, как всe сложится. Об этом переходе много говорилось, но он не состоялся. Да, мне это интересно, но прямо сейчас я являюсь игроком «Шахтeра» и хочу выступать за нашу команду», – цитирует Мудрика CBS.

    • Рыночная стоимость украинца – 9 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Мудрик забил 2 гола и сделал 9 ассистов в 19 матчах.
    • СМИ писали об интересе к нему со стороны «Милана», «Ювентуса», «Байера» и «Брентфорда».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1868

      Maxi_7 4 часа назад

      Классный перспективный игрок. Если перейдёт, то у Арсенала будет, конечно, золотой запас молодых перспективных игроков. Ну и конкуренция за место левого вингера тоже будет бешеная - Мартинелли, Мудрик, Смит-Роу, что также будет хорошо влиять на общую боевую атмосферу в команде, а то сейчас, кажется, Мартинелли уже уверовал в то, что он выиграл конкуренцию и подрасслабился, нужно его подопустить с небес на землю.

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