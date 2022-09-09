Мудрик заявил, что готов перейти в лондонский «Арсенал» зимой

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал информацию об интересе со стороны «Арсенала».
«Я мечтаю о выступлении в АПЛ. Думаю, что каждый футболист мечтает об этом. «Арсенал» – очень хорошая команда с отличным тренером. Мне нравится то, как они играют. Да, будет очень сложно отказать им. Я не смогу отказать, но трансфер зависит не только от меня.
Посмотрим зимой, как всe сложится. Об этом переходе много говорилось, но он не состоялся. Да, мне это интересно, но прямо сейчас я являюсь игроком «Шахтeра» и хочу выступать за нашу команду», – цитирует Мудрика CBS.
- Рыночная стоимость украинца – 9 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Мудрик забил 2 гола и сделал 9 ассистов в 19 матчах.
- СМИ писали об интересе к нему со стороны «Милана», «Ювентуса», «Байера» и «Брентфорда».
Источник: «Чемпионат»